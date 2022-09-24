迪甘斯潑冷水：基奧特唔一定有份踢世界盃

法國上仗歐國聯以2比0擊敗奧地利，擺脫榜尾位置，護級成功機會大增，該仗射入1球及1次助攻嘅基奧特表現備受好評，但領隊迪甘斯卻潑冷水，指呢位即將36歲嘅前鋒唔一定可以入選參加今屆世界盃嘅大軍名單。

迪甘斯話：「我為基奧特有出色表現，感到高興，佢喺球會度過艱難時期，每次踢國家隊都有精彩演出，但佢必須繼續保持水準先至得，我冇講過佢一定可以同球隊去卡塔爾踢世界盃，法國隊所有位置競爭都非常激烈，我需要時間考慮。」

事實上，基奧特上仗可以踢正選，好大程度上由於主力射手賓施馬受傷冇入選，一旦呢位皇馬前鋒歸隊，基奧特能否佔國家隊一席位仍屬疑問。

法國輿論普遍認為基奧特同基利安麥巴比非常合拍，因為兩人風格唔同，可以互補長短，反而賓施馬同麥巴比類型較似，位置有重疊之嫌。

同埋基奧特國際賽已累積入49球，只差2球，就可以追平亨利保持嘅法國隊最多入球紀錄，法國球迷都希望佢可以喺世界盃打破紀錄，至於迪甘斯會唔會聽取民意，大家拭目以待。