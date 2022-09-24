巴舒亞伊大翻身　要搶盧卡古正選

比利時上仗歐國聯以2比1擊敗威爾斯，「敗家仔」巴舒亞伊表現搶鏡，入1球及1次助攻。由於比利時鐵膽前鋒盧卡古今季備受傷患困擾，就算可以趕及復出參加11月下旬展開世界盃，都未必恢復到十足狀態，巴舒亞伊以行動證明自己足以代替盧卡古踢正選。

下個月就29歲嘅巴舒亞伊2014至16年效力馬賽打出名堂，並獲車路士簽入，但上「車」後冇好日子過，多次被外借，淪為「人球」，直至今年9月先至完全脫離車仔魔掌，永久轉投土耳其球隊費倫巴治，事業開始有起色。

巴舒亞伊喺早前歐霸盃對基輔戴拿模，踢到補時入波，協助費倫巴治以2比1絕殺對手，上仗歐國聯亦成為比利時贏波功臣，突然變身大賽球員，風頭一時無兩。

其實巴舒亞伊本身能力唔差，集速度同力量於一身，但以往無論踢國家隊或者球會，都因為有強勁競爭對手，導致上陣時間不足，加上不時出現哈碌鏡頭，而被人輕視。

盧卡古養傷之下，巴舒亞伊擔任比利時正選前鋒，表現稱職，相信可以獲主帥馬天尼斯信任，畀佢更多機會表演，就算盧卡古有乜三長兩短，都有Plan B可用。