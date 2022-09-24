香港隊　12264名球迷入場　友賽緬甸窿對窿

香港足球代表隊周六（24日）晚上，坐鎮香港大球場在國際A級友誼賽迎戰緬甸。港隊雖然佔盡優勢，但半場只能與對方踢成0比0；易邊後港隊依然未能打開缺口，最終在12,264名球迷入場支持下，只能與緬甸互交白卷。

港隊上場閉門作賽下兩球擊敗緬甸，今場正選改由葉鴻輝把關，謝家強夥拍艾里奧扼守中路，黃洋、鞠盈智坐鎮中場，孫銘謙、羅梓駿及簡嘉亨組成三箭頭。

主場出擊的港隊，在球迷的熱烈支持下，7分鐘便出現首腳埋門，陳肇鈞接應黃洋傳中，但頭槌頂得太正。5分鐘後，鞠盈智左路開出角球，艾里奧頭槌再被對方門將喬式菲橫身撲出。港隊之後再接再厲，29分鐘錯失黃金機會，鞠盈智斬入禁區，羅梓駿篤前，孫銘謙近射被對方擋出底線，半場兩隊互交白卷。

易邊後港隊依然未能打開缺口，61分鐘一口氣換入鄭兆均、費蘭度及馮慶燁，希望加強攻力，4分鐘後隨即收到成效，但馮慶燁頭槌卻未能命中目標。港隊之後再換入艾力士、鄭展龍及胡晉銘，但費蘭度的罰球，以及謝家強的頭槌同樣無功而還，最終港隊只能與緬甸踢成0比0。值得一提，今場入場人數僅次於2005年對巴西的23,425人，以及2014年對阿根廷的20,230人，成為港隊近20年來在國際A級友誼賽中，第三多球迷入場的賽事。

前鋒孫銘謙上場對緬甸的閉門賽事攻入一球，但今場卻錯失不少機會，最終未能再次帶領港隊取勝，賽後他承認自己把握力有待改善，希望之後面對主守球隊時，學懂如何作出調整，認為個人表現只值5至6分。至於相隔近3年，終於再次在主場球迷支持下作賽，「孫銘」則大讚「好正」：「可以聽到大家嘅歡呼，感受到球迷嘅支持，我覺得係一件好光榮、榮幸的事。」

緬甸成功逼和港隊，賽後主教練希爾認為戰果合理，對球員今場表現感到滿意，他又形容香港大球場的氣氛相當好：「氣氛絕對無得頂，相信所有人都好享受同投入比賽；另外完場個陣見到港隊球迷都有為我哋拍手，令我哋好感動，感謝佢哋入場睇依場波。」