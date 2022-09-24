直播甲一9.27附加賽　香港東方火拼建龍飛馬

甲一籃球聯賽經過近10個月的漫長比拚，終於進入了爭標階段，9月27日（二）上演的附加賽，頭場由香港東方(常規賽第4)迎戰建龍飛馬(常規賽第5)，賽事一場過定勝負，香港東方本季曾兩度擊敗對手，如能「三挫」這支升班新銳，則能殺入4強。(on.cc東網於周二晚上7時直播）

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賽事由香港東方籃球隊全力支持及呈獻，球迷可到香港東方籃球隊 HK Eastern Basketball Team Facebook同步欣賞直播，並留言支持一眾球員，為他們加油。而東網主持蘇雞將與前港隊猛籃蘇伊俊擔任賽事評述，陪大家一齊見證4強席位花落誰家。

東方本季先於銀牌賽與建龍飛馬碰頭，並以97比52勝出。兩軍於聯賽常規賽交鋒，結果勝方依然是「藍軍」，時隔兩個多星期再遇，東方戰將徐遠成、梁嘉顯、卜聿揚、李琪、陳兆榮等與一眾隊友將傾盡全力爭勝。而作為升班甲一首屆賽事，建龍飛馬陣中華將表現穩步上揚，加上巨無霸漢尼拔漸融入球隊，努力爭得第5名躋身附加賽，表現絕對值得讚許，且看兩隊來仗會擦出甚麼火花，球迷萬勿錯過。