香港隊　對未能取勝致歉　安帥：正關注外援入籍情況

港隊周六（24日）於香港大球場4日內第二度友賽緬甸，最終在逾12000名球迷見證下，以0比0與對手互交白卷。賽後港隊主教練莊恩安達臣對未能取得勝利致歉，承認今場港隊前場埋門表現欠奉。展望「亞洲盃」決賽周備戰計劃，安帥對未來有更多新入籍兵加入感期待，並透露正積極游說正在歐洲效力的球員入籍。

周三（21日）曾以2比0擊敗緬甸的港隊，今場繼續掌握場上主動權，卻未能找到破門良方，遭對手逼和。賽後安達臣對未能取勝致歉：「好失望未能製造到球迷渴望見到嘅入波，冇辦法令大家開心，對此我感到抱歉。」

總結港隊今場表現，安帥承認門前把握力欠奉，但強調球隊已經盡力：「球隊今日得一個目標，就係要贏波，大家為此目標出盡全力，但今日我哋前場表現唔夠好；港隊冇『世界級』前鋒壓陣，大家需要接受呢個現實，但我哋一直積極搵緊具質素球員加入港隊。」他透露自己正密切留意在港效力外援的入籍情況，其中包括艾華、艾華頓及史提芬彭利拿，並透露正嘗試游說正於歐洲效力的球員入籍，鼓勵他們選擇為港隊效力。

安帥不忘感謝球迷支持，直言聽見觀眾席一直響起吶喊助威聲，但對球隊未能取勝感可惜。對於港隊備戰來年「亞洲盃」決賽周的安排，安帥表示由於需要為港超賽事讓路，11月國際賽期港隊將不會有比賽，他續稱希望在3月國際賽期，爭取再為港隊安排友賽，約戰具質素球隊。