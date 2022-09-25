葡萄牙大炒捷克　C朗恐怖受傷血流披面

周日(25日)凌晨歐國聯A2組大戰，葡萄牙喺「曼聯幫」帶領下作客4比0大炒捷克，反壓同日輸波嘅西班牙登上榜首，最後1輪對西班牙唔輸就出線，形勢大好！葡萄牙嘅「曼聯幫」今場威盡，但C朗拿度就斯人獨憔悴，冇入波之餘仲曾經輸12碼，又被撞爆缸搞到血流披面，好在佢最後都冇乜大礙，下場對西班牙應可候命。

葡萄牙今場有C朗擔正箭頭位置，表現非常落力，但12分鐘就衝頂同捷克門將相撞，結果被打爆鼻流到成面都係血，軍醫治理一大輪後終於繼續比賽。葡萄牙今場不斷進攻，33分鐘拉菲爾利亞奧左路底線傳中，右閘達洛治入楔走靚位輕鬆射入，完半場前般奴費南迪斯搶點射成2比0。

上半場補時階段，C朗禁區內犯手球輸12碼，好在捷克射手柏德列舒希克操刀中楣彈出。葡萄牙下半場繼續施壓，52分鐘達洛治離門近30碼放冷箭直入死角，個人梅開二度；去到完場前8分鐘，C朗頭槌攻門頂斜，迪亞高祖達門前補一頭頂成4比0，C朗無心插柳下都有1個助攻，令「曼聯幫」直接間接包辦晒4個入波。

葡萄牙領隊費蘭度山度士賽後繼續力撐C朗：「C朗冇波入？足球就係咁樣，佢有3、4次機會都被對手擋住，但佢為球隊作出好大貢獻，永遠出現喺正確嘅位置上，如果冇佢喺度，其他嘅入波亦唔會出現。C朗比賽後好開心，因為葡萄牙贏波。」