歐國聯揸流？西班牙4年主場不敗身告終

西班牙周日(25日)凌晨喺歐國聯A2組賽事，主場以1比2輸畀瑞士，失去榜首位置之餘，亦係「狂牛軍團」4年來首次喺主場輸波。統計顯示西班牙自出戰歐國聯以來，喺呢項賽事輸波率高達3成，係球隊輸波率高嘅一項賽事，有揸流攤之嫌！

西班牙今場正選陣容派出6個巴塞隆拿球員，不過表現認真麻麻，21分鐘瑞士中堅文路爾艾簡治接應角球頂入，西班牙55分鐘由佐迪艾巴助攻勁射追成1比1平手，但3分鐘後再次被角球攻陷，文路爾艾簡治再次頂贏，比列安保路龍門口加一腳射入，瑞士最終贏2比1。

西班牙今場只有8次攻門，預期入球(xG)只得0.46，係球隊自2018年8月以來最低一次，結果係4年主場不敗走勢被打破。Opta數據顯示，西班牙自參加歐國聯以來，輸波率達29.4%，係佢哋喺各項比賽輸波率最高嘅賽事，領隊安歷基賽後表示：「輸波令人難受，上半場係我執教西班牙以來踢得最差嘅半場，下半場有改善，亦努力到最後。下仗對葡萄牙係關鍵，我哋要作客贏波。」