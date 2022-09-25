雙紅傳奇賽　利物浦「雙殺」曼聯

國際賽進行得如火如荼嘅時候，周六(24日)晚亦上演咗1場星級大戰「雙紅傳奇賽」次回合，利物浦傳奇隊憑麥克干沙利斯、龐高尼各入1球，主場以2比1反勝有貝碧托夫入波嘅曼聯傳奇隊，紅軍元老繼今年5月首回合作客贏3比1之後，再次擊敗紅魔鬼元老。

兩隊星光熠熠，利物浦傳奇隊由沙比阿朗素做隊長，仲有羅比堅尼、路爾斯加西亞、達寧、史卡迪爾、禾路連、杜迪克等昔日紅軍球星。至於曼聯傳奇隊亦猛將如雲，包括隊長卡域克、史譚、費查、路爾斯華倫西亞、普波斯基等人。

今仗一開波，紅魔鬼傳奇反客為主，由貝碧托夫射入世界波先開紀錄，呢41歲保加利亞名將繼5月首回合後，再次取得入球。

利物浦元老們亦不甘示弱，由麥克干沙利斯無人看管下射成1比1，跟住由龐高尼勁射入網，反超前2比1。曼聯原本有機會扳平，但費沙甘保入波被吹越位，最終輸1比2，兩回合合計，利物浦傳奇隊大勝5比2。

值得一提，前曼聯隊長堅尼今場都有後備上陣，但被利物浦球迷噓爆，似乎仍然對呢位硬漢當年粗野踢法耿耿於懷。今場波有超過3萬人入場，收益將會撥入慈善用途。