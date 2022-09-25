法國護級之戰　睇麥巴比表演

歐國聯A1組最後一輪，丹麥主場迎戰法國，丹麥要搶分爭出線，法國則為護級而戰。不過兩隊近況一般，加上賽程緊密，難免需要輪換陣容，未必搏盡。法國近4場總入球全開2球或以下，中位數2.5球嘅入球細值得再追。（周一凌晨2時45分開賽）

鋒線缺數胡人物

丹麥原本出線形勢大好，點知上場以1比2輸畀克羅地亞，將榜首席位拱手相讓，現時以1分落後於「格仔兵團」，今仗就算贏波，都要寄望克羅地亞喺另一場贏唔到奧地利，先有望出線，形勢被動下難免影響爭勝鬥心。

加上佢哋近況走下坡，近3場歐國聯輸咗兩場，致命傷係鋒線始終欠缺數胡人物，經常要靠基斯甸艾歷臣及賀積查治等中場數胡，面對法國穩健防線，想入波非易事。

法國上仗面對小組最弱嘅奧地利，都要踢到下半場先至入波，小勝2比0，總算擺脫包尾位置，今仗贏波就宣告護級成功。

不過法國入球能力不足，小組5戰僅入5粒，加上賓施馬等多位主力因傷冇入選，今仗就算贏波都係小勝格局，入球細穩陣。

直播表

周日7:30pm 英甲 普利茅夫Vs葉士域治

有線602、662台

周日9:00pm 歐國聯 安道爾Vs拉脫維亞

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周日9:00pm 歐國聯 摩爾多瓦Vs列支敦士登

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周一凌晨零時 歐國聯 阿塞拜疆Vs哈薩克

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周一凌晨零時 歐國聯 斯洛伐克Vs白俄羅斯

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周一2:45am 歐國聯 荷蘭Vs比利時

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周一2:45am 歐國聯 奧地利Vs克羅地亞

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周一2:45am 歐國聯 丹麥Vs法國

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周一2:45am 歐國聯 威爾斯Vs波蘭

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