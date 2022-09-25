歐國聯意國打吡 雙利主帥有段舊情

將於周二(27日)凌晨上演嘅歐國聯A3組爭出線大戰，匈牙利主場對意大利變成意國打吡，雙方主帥馬高羅斯、文仙尼都係意大利人，而且仲係前森多利亞隊友。

兩人首循環交手，文仙尼先贏一仗，率領意大利以2比1擊敗匈牙利，但匈牙利近期狀態大勇，連贏英德兩大勁旅，馬高羅斯勢必食住個勢要報番一敗之仇。

文仙尼球員時代曾於1982至97年效力森多利亞，馬高羅斯喺1993至95年短暫踢過呢支意甲球隊，兩人一齊捧過1994年意大利盃冠軍。

論名氣及成就，文仙尼無疑遠勝馬高羅斯，佢教波生涯捧過意甲、英超及歐國盃等多項冠軍，而馬高羅斯以往只執教意大利低組別球隊，10年前開始大部分時間喺匈牙利搵食，4年前成為匈牙利國家隊主帥。

雖然馬高羅斯教波成績唔及文仙尼，但仍為匈牙利帶來唔少進步，上屆歐國盃分組賽對法國及德國，都打成平手，近2場歐國聯更加分別作客大勝英格蘭4比0，贏德國1比0，領先意大利2分排榜首。

換言之，匈牙利今仗只要打和意軍，就可以出線明年6月決賽周爭標，對於呢支沉靜多年嘅球隊，可謂意義重大。

另一邊廂，由於意大利無緣今屆世界盃決賽周，文仙尼急需要交出成績重振聲威，今仗對雙方而言，絕對係生死之戰。