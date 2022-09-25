「方丈」尹戈爾出招　荷蘭上盤有利

歐國聯A4組尾輪大戰，荷蘭主場硬撼鄰國比利時。據報比利時唔會為馬天尼斯上仗紅牌上訴，意味助教亨利好大機會要頂檔督師，論經驗已輸荷蘭「方丈」尹戈爾幾條街，加上「橙衣兵團」氣勢旺盛，讓平半照捧上盤。（周一凌晨2時45分開賽）

先講呢組形勢，榜首荷蘭目前領先比利時3分，首循環碰頭又大勝4比1，由於歐國聯同分先計對賽成績，比利時若果想爭首名，今仗唔單止要贏，仲要大炒對手先有價講，難度甚高。

雖然比利時上輪擊敗威爾斯，但主帥馬天尼斯補時階段喺場邊執起個波冇掟番入場，涉嫌拖延時間被球證趕出場，按規定今仗要停賽，據報比利時亦唔會上訴，因此助教亨利好大機會頂上領軍。

呢位法國兼阿仙奴名宿球員時代夠巴閉，世盃、歐國盃、英超及歐聯都贏過晒，不過教波認真唔掂，當年中途接手摩納哥3個月被炒，之後教蒙特利爾衝擊亦麻麻，今次臨危受命，隨時影響球隊戰術發揮。

尹戈爾領「橙衣兵團」復興

相比之下，荷蘭老帥尹戈爾絕對係「一代宗師」，其執教嘅阿積士、巴塞隆拿、拜仁慕尼黑及曼聯等全屬豪門，今次亦係佢第3度入主荷蘭，帶隊14仗豪取10勝4和未輸過，成功令「橙衣兵團」走出上年歐國盃16強出局嘅陰霾，兼且順利取得世盃入場券。

早前佢為大局着想，隱瞞自己患前列腺癌去接受化療，深得球員敬重。雖然今仗有迪比及法蘭基迪莊受傷，但荷蘭喺A4組5戰取得4勝1和，走勢勇銳，對住焗攻嘅比利時可睇定嚟食，上盤咪錯過。