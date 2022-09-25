晉裕大勝日域　提前鎖定升班資格

甲二籃球賽周日（25日）於上環體育館舉行，開季至今全勝的晉裕憑外援John Richard Floreus轟21分，以85：64大勝日域，提早一輪取得升班資格。

晉裕於初賽7戰全勝，以第1名身份晉級決賽周，日前以107：81擊敗晉龍WTS後，積分榜累積7分，只要今場取勝，即可鎖定升班資格。晉裕甫開戰已經積極搶攻，日域未能守住John Richard Floreus，此子多次殺入禁區，兩度施展大力入樽。晉裕另一外援E Victor Nickerson則較多串連工作，外線博罰得手外，兩次助攻李梓鋒命中三分球，後者手感極佳，單節貢獻10分。日域僅由余嘉寶和外援Daquan Lilly 得分，首節落後16：29。

John Richard Floreus熱好身，進入「表演時間」，第2節獨取11分，將比數進一步拉開至50：27。相反日域外援Jahlin Smith狀態不佳，半場僅獲2分，成為球隊陷入苦戰的關鍵。

換邊後，日域換走Jahlin Smith，開段打出10：3攻勢，一度追至落後18分。不過晉裕勝在得分點多，此節羅卓熙裡外開弓勇奪11分，助球隊繼續領先69：47。尾節日域雖然積極反撲，眾將合力打出17：16，惟分差太大，晉裕終以85：64取勝。

晉裕來季升上甲一，隊長趙嘉雄坦言心情複雜：「很難形容現在的心情，我們已經降班7、8年，加上近兩年疫情影響，今季相當漫長，但又突然結束了。」晉裕捱過疫情、封場等考驗，仍然保持上佳狀態，賽季至今錄得全勝，「嘉雄」讚揚隊友相當自律，而兩位外援的專業態度亦深深影響每位球員，令球隊能夠團結起來向目標進發。由太平洋和超敏年代到晉裕，趙嘉雄又再隨隊重返甲一舞台，他表示期待：「為了升班，今季大家都操得好辛苦，來季繼續努力！」