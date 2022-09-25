英格蘭天煞孤星　馬古尼生涯5次降班

命運嘅嘢好玄妙，有啲球員有冠軍命，但亦有黑腳存在，網民發現，英格蘭上場不敵意大利，篤定降班歐國聯B組後，原來已經係哈利馬古尼生涯第5次經歷降班，係足球史上經歷最多次降班嘅球員。

馬古尼初出道效力錫菲聯，首個球季球隊就由英冠降落英甲，當時佢仲係新人，大家都唔知佢係黑腳，但佢2014年轉會侯城之後，初戰英超就犀利嘞，佢上半季踢侯城，該季中曾經短暫外借到韋根，結果到季尾侯城同韋根雙雙降班，馬古尼經歷降班「梅開二度」。

之後幾年佢一直留喺侯城，球隊亦重返英超，但去到2017年，侯城再度降班，亦係佢生涯第4次降班，之後轉會去咗李斯特城，跟住再去曼聯，就冇再畀降班黑氣纏住。

不過勢估唔到，球會唔使降班，但國家隊一樣走唔甩，歐國聯設有升降制，英格蘭今屆成績差劣，馬古尼今季無論喺曼聯定英格蘭，4次正選全敗，依家仲降班黑氣回歸，認真大鑊。

更有網民指出，馬古尼加盟曼聯4季，喺英超累積僅入4球，但佢生涯卻經歷5次降班，降班次數都比為曼聯入波更多，真係該煨。