荷蘭闖歐國聯4強　尹戈爾神紀錄挑戰世盃

荷蘭足球復興！周一(26日)凌晨歐國聯A4組賽事，荷蘭主場1比0再贏比利時，以5勝1和不敗佳績闖入歐國聯4強，成為首支2度躋身歐國聯4強嘅球隊。荷蘭自上年歐國盃後極速起飛，尹戈爾重掌帥印後15場不敗，今仗更成為荷蘭史上贏波次數最多領隊，卡塔爾世盃有望創造佳績。

荷蘭喺首循環曾大炒比利時4比1，今場只要唔大敗都可以晉級，雖然法蘭基迪莊、迪比等主力因傷缺陣，但荷蘭仍然有效抵抗比利時進襲，射門次數更比客隊多，最終喺73分鐘由華基爾雲迪積克接應角球頂入全場唯一入球，助荷蘭1比0「雙殺」比利時，拎到首名晉級4強。

自上年歐國盃16強出局後，荷蘭邀請尹戈爾回巢執教，球隊喺佢領軍下15場賽事有11勝4和不敗佳績，連埋佢之前2度執教國家隊，佢喺荷蘭累積37場勝仗，亦追平艾禾卡特嘅荷蘭贏波最多領隊紀錄。尹戈爾喺2014年帶荷蘭出戰世界盃拎到季軍，今屆有力繼續交出好表現。

尹戈爾賽後表示：「荷蘭今場其實踢得好差，但係球員堅持踢法並且好有紀律，我哋只係畀到好少機會比利時，紀律性係今場贏波關鍵。」荷蘭目前有法蘭基迪莊、迪比同華基爾雲迪積克等骨幹，亦有加普、祖利安添巴等新星冒起，喺世界盃或會有一番作為。