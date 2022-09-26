安儀拍「準神」無緣決賽　羅拔臣組合後上奪冠

香港「四眼 Cue后」吳安儀夥拍「準神」卓林普出戰世界桌球混合雙打賽，經過三輪比賽後最終獲得1勝2負，未能躋身決賽，而「墨爾本機器」羅拔臣與應屆女子世界冠軍勒查露則後上發力，首奪這項錦標。

這項比賽邀請了4位男子桌壇「四大天王」拍住4位頂尖女子球后組隊爭逐，並是30年來首次有電視直播混雙賽事，香港的吳安儀拍住卓林普組成世界排名第二組合，首仗以3比1力挫「世界第一組合」的奧蘇里雲及伊雲絲，而次輪則以沙比／簡娜組合力戰下以1比3落敗。

周日安儀與卓林普面對兩輪後暫列末席的羅拔臣與勒查露爭逐，勝方將可躋身決賽，然而勒查露在此仗表現突出，更轟出本賽最高的一Cue74度，最終安儀組合以0比4落敗，以1勝2負的成績無緣決賽。雖然在小組循環賽畢業，但安儀賽後表示這是一個精彩的體驗，她在社交平台上載了與拍檔卓林普的合照，並與球迷約定於香港大師賽見面。

至於羅拔臣與勒查露後勁凌厲，躋身決賽與沙比／簡娜組合爭逐，即使沙比開局即轟出「破百」的107度，但「羅勒配」的默契愈來愈好，並終以3比1獲勝，二人可各袋3萬鎊冠軍獎金。

賽後羅拔臣向拍檔勒查露高度評價，「是她帶着我們躋身決賽，她在小組最後一仗發揮非常出色，這亦令我充滿信心，即使我遇上不少錯誤，但她都能把握機會，我為她而驕傲，這次奪冠實在太奇妙。」

22歲的泰國新星勒查露也藉此機會呼籲更多女生參加桌球運動，「我希望爸爸媽媽們透過今次比賽，可以讓你們的女兒參加桌球運動，如果你能成為出色的桌球手，就有機會來到這裡。當我年輕時一直夢想能夠與我的偶像可以在電視直播下比賽，希望更多女生都可以夢想成真。」勒查露形容這次比賽比起奪世界冠軍更興奮，「這是我首次能夠與頂級球手合作及比賽，對女子桌球的發展亦很重要，這是一次很難得的體驗，我會繼續努力。」