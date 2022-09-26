香港隊　艾華「肥彭」艾華頓：期待為港爭光

香港隊上周六（24日）假香港大球場友賽緬甸後，主教練莊恩安達臣承認是役港隊埋門表現欠理想，期待未來會有更多新入籍兵供選擇，對象包括已留意了一日子的史提芬彭利拿、艾華頓和艾華。

總結港隊在大球場的表現，安帥承認埋門把握力欠奉：「港隊冇『世界級』前鋒，大家需要接受呢個現實，但我哋一直積極搵緊具質素球員加入港隊。」他表示正密切留意艾華、艾華頓及史提芬彭利拿3名鋒將的入籍情況：「佢哋需要用表現，向我證明有能力為港隊披甲。」

史提芬彭利拿（冠忠南區）

年齡︰34歲 身高：1米75

司職：前鋒

預計入籍時間︰2023年年初

史提芬彭利拿2013年首次來港加盟公民，其後一度轉戰波斯尼亞聯賽，2016年「肥彭」重返本地聯賽加盟元朗。這位現效力冠忠南區的射手近年保持不俗入球率，他預計自己將於2023年初完成入籍。

對於未來有機會為港隊上陣，「肥彭」表示：「香港係一個可愛嘅地方，可以為香港比賽會係我嘅榮幸。好開心知道港隊主帥安達臣有留意我，今季我會喺南區努力提升自己狀態，向佢證明我有能力為港隊出一分力。」

艾華頓（理文）

年齡︰31歲 身高：1米83

司職：前鋒、翼鋒

預計入籍時間︰2023年1月

艾華頓2015年首次來港，之後曾效力灝天黃大仙、陽光元朗及東方龍獅等本地球會，今季加盟理文後，已為新東家攻入3球，他透露現時已在辦理入籍申請。

艾華頓表示期待披上港隊戰衣出賽：「好希望能夠為香港代表隊效力，我預計自己今年12月至明年1月左右，就可以有資格為港隊披甲，呢樣嘢對我自己嚟講非常重要，我會全力以赴去幫助港隊取得佳績。」

艾華（冠忠南區）

年齡︰31 身高：1米76

司職：前鋒、翼鋒

預計入籍時間︰2022年年尾

艾華2015年1月來港，效力過南華、香港飛馬及高力北區等本地球會，今季此子重返港超聯加盟冠忠南區，並正等待特區護照批出。

對於獲得港隊主帥安達臣的關注，艾華深感榮幸：「我急不及待想完成入籍，好期待有朝一日可以獲得為港隊上陣嘅機會，能夠穿起代表隊戰衣，係我最大嘅夢想之一，為此我會盡力做到最好。」

除了上述3位球員之外，現時有不少港超外援將夠期申請入籍，包括冠忠南區後衞杜度、標準流浪前鋒祖連奴，以及理文射手洛迪古斯等，3人皆在港超聯征戰多年，成功證明自身實力，且看有朝一日，能否順利成為港隊一員。