祖高域西西帕斯連敗　費達拿無盃捧留遺憾

擁有21項大滿貫錦標的祖高域及希臘名將西西帕斯，周日在利華盃網賽雙雙戰敗，歐洲隊在3戰全失的情況下，讓世界隊在總分逆轉首次捧盃，並瑞士天王費達拿在生涯最後一個比賽上無緣奪冠，留下遺憾。

日前單日連贏單打及雙打的塞爾維亞球星祖高域，周日未能保持氣勢，以3比6、6比7(3)不敵代表世界組的加拿大球手阿里艾森，而阿里艾森在此仗前已在雙打賽事獲勝，為世界隊追近距離。

繼而世界隊的美國新星泰科爾再有搶鏡表現，面對希臘名將西西帕斯打得激烈，在落後的情況下以1比6、7比6(11)及10比8反勝，並為原本總分被拋離的世界隊，以總分13比8成功逆轉奪冠，自2017年賽事首辦以來首捧冠軍；而泰科爾於兩日前的雙打賽就是拍住索克力壓「2R」費達拿及拿度，讓已宣布掛拍的費天王在告別戰上輸波收場。

告別戰後繼續留隊為歐洲隊打氣的41歲瑞士天王費達拿賽後，對於在生涯煞科戰無緣捧盃坦言失望：「當然我是感到失望，我都是隊中的一份子，我叫到聲沙，拍掌都拍到手痛，但賽果不是我的期望，我跟梅萊在更衣室說，我不喜歡輸波，這不是說笑的，我希望再感受到成功。」

費達拿坦言這個星期很難忘，「然而我很享受這個晚上，這個星期所有事物都是圍着我，很享受的，只可惜未能獲勝。」隨着利華盃結束，費達拿正式結束其25年的職業生涯，但他表示希望明年可以另一個身份參與。