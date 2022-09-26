中國女排贏阿根廷世錦賽首勝　東道主荷蘭兩連勝

歷史性在兩地荷蘭及波蘭上演的世界女排錦標賽，中國女排在朱婷及張常寧缺陣下，首戰面對阿根廷輕鬆贏得今屆首勝，而東道主之一的荷蘭則連贏兩場，出線形勢樂觀。

中國女排去年在東京奧運以衞冕身份亮相，最終換來小組出局，經過一輪換血後本周迎來奧運後最大型的比賽，而當中東奧兩位主力朱婷及張常寧因傷及其他原因，今屆賽事榜上無名，由副攻主力袁心玥任隊長帶領新陣容；首仗面對實力一般的阿根廷，中國女排都盡遣主力出場，最終以直落三局25比23、25比22及25比20旗開得勝，取得小組賽首勝，其中李盈瑩得到全場最的22分。中國隊下仗將於周二（27日）迎戰哥倫比亞。

至於與中國同在D組的亞洲勁旅日本，首戰面對哥倫比亞都算贏得輕鬆，以25比20、25比22及25比17輕取對手，斬獲小組首場勝利，目前與中國及巴西在同組位列頭三位；東道主之一的荷蘭繼首仗以直落三局擊敗肯尼雅之後，周日以25比11、25比20及25比13力挫喀嘜隆，取得兩連勝，目前在小組位列首席。

另邊廂，歐洲勁旅之一的土耳其則意外地不敵泰國，以25比17、29比31、25比22、19比25及13比15爆冷落敗。

女排世錦賽共24支球隊爭逐，先分四組進行首循環賽，小組成績最佳4隊躋身次階段，再分兩組（每組8隊）進行，各組前4名闖最後8強，再以淘汰賽制決出冠軍。