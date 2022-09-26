港超聯　費蘭度回巢傑志　承諾每場付出100%

矢志捧走各項賽事冠軍的港超勁旅傑志，今季簽入多名新兵，當中包括相隔兩季後再次回巢的費蘭度。這名翼鋒雖然已經35歲，但作為曾經的香港足球先生，個人能力絕對毋庸置疑；加上他早前正式入籍，成為本地球員，勢令「藍鳥」調動更加靈活，攻力得以進一步提升。■圖/文：李浚湣

費蘭度2013年由巴西來港，曾效力公民及YFC澳滌，2015年首次加盟傑志，並效力長達5年之久，直至2020年才轉投東方龍獅，他形容今次重返「藍鳥」為「回家」：「傑志係我屋企，呢度好舒服，大部分職球員我都熟悉，全部對我好友善，簡直令人難以置信。」他續指近兩季受疫情影響，加上自己因傷上陣不多，因此感覺上就像從未離開傑志一樣，不過目前仍要時間重新適應球隊踢法。

為「藍鳥」效力5年期間，費蘭度表現相當出色，除了協助球隊捧走兩屆港超冠軍，個人更四度入選「最佳十一人」，並在2016至17球季成為「四料足球先生」。作為「藍鳥」標誌性人物之一，費蘭度坦言理解球迷對他今次回歸充滿期望，但自己並沒有太大壓力：「我1、2歲開始接觸足球，17歲就轉踢職業，對我嚟講踢波係一種享受；另外我知道只要努力就可以踢出好表現，我承諾一定會好似以前咁，每次落場都交足100%。」

協助本地年輕球員成長

8月份對巴吞聯的「亞冠盃」16強，費蘭度在上半場初段入替明加索夫，為「藍鳥」 再次披甲；雖然球隊最終落敗，但他強調困擾多時的阿基里斯腱傷患，目前已經完全康復，而他亦在場上竭盡全力，對該仗的個人表現大致感到滿意。展望今個球季，費蘭度目標相當明確：「我希望遠離傷患同保持健康，爭取更多上陣機會，最重要係幫傑志贏晒所有獎盃，尤其係聯賽，因為可以直接踢亞冠。」除此之外，正式成為本地球員的費蘭度，續指自己需要肩負更大責任：「香港隊年輕球員暫時唔算多，我要鼓勵同幫助傑志一班本地球員繼續進步，香港隊嘅未來屬於佢哋，而唔係我。」

費蘭度檔案

出生日期：1986年11月14日(35歲)

身高：1米83

位置：翼鋒、進攻中場

球衣號碼：77

現效力球隊：傑志

曾效力本地球隊：

公民、YFC澳滌、東方龍獅

代表香港出戰夢想成真

上年已完成入籍手續的費蘭度，在今年6月初友賽馬來西亞一仗，為港隊上演「地標戰」，他認為屬於夢想成真；然而這名入籍兵之後卻確診新冠肺炎，缺陣了「亞洲盃」外圍賽所有賽事，他亦感到無奈，希望之後可以繼續為港隊效力：「當時對我嚟講其實都好困難，始終自己喺集訓期間好努力，最終雖然躋身決選名單，不過因為確診所以冇份上陣。目前會專注踢好聯賽，再等主教練揀番我，目標係出戰來年嘅『亞洲盃』決賽周。」至於新帥莊恩安達臣主張的逼搶踢法，費蘭度則指自己相當喜歡，但表示絕對不容易執行，因為所有球員需要保持良好狀態。