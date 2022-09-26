冬季轉會5大球星　全部買晒可組巨型班

今個冬季轉會窗預期會特別熱鬧，因為有多位頂級球星到咗合約最後一年，可以同新球會簽預備合約，甚至直接傾轉會，轉會費亦比預期低，有傳媒列出5大潛在轉會巨星，個個份量十足，如果有球隊全部買晒，可以立即組成一支巨型班。

幾位大牌球星當中，C朗係最有機會離開曼聯嘅一位，佢今夏已經積極爭取轉會，但唔成功，消息指佢經理人佐治文迪斯近期又再做工作尋找新買家，現時潛在買家有兩間，一係拜仁，一係車路士。

巴塞隆拿今夏有意出售前鋒迪比，可惜搵唔到買家，嚟緊佢同球會合約剩番半年，冬窗期間巴塞將再度努力幫佢物色下家，令球會進減輕薪酬支出，目標球會係祖雲達斯。

馬高阿辛斯奧已拒絕同皇馬續約，合約到期就會自由身離隊，皇馬為免人財兩失，今個冬窗係買走佢嘅最後機會，之前有傳過利物浦想簽佢，再激啲嘅傳聞係佢打算過檔巴塞，如果係真就有戲睇咯。

史堅尼亞係國米防線重心，但佢合約亦都到期，如果續約唔成就焗賣，由於佢身價同人工甚高，國米好大機會將佢出售，目標球會係巴黎聖日耳門，因為只有PSG先有咁多錢買佢。

馬體會鋼門奧比歷合約快將到期，暫時冇續約消息，極可能離隊，馬體會好可能喺1月將佢賣走，潛在接收球會係曼聯，因為紅魔鬼打算棄用迪基亞，佢哋一路想簽奧比歷，依家終於有機會。