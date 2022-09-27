甲一男籃　5大最激人和事

甲一常規賽上周煞科。滿貫以8勝1負、全勝「紅藍黃」三軍的姿態，初登常規賽1哥寶座，寫下隊史新章。衞冕總冠軍的南華緊隨其後，兩隊以前二身份直入季後賽。其餘兩支「Big 4」永倫和香港東方，分別與崇德飛鷹和建龍飛馬進行附加賽。冠軍誰屬，固然令球迷期待，常規賽歷時10個月，10支球隊悲與喜、樂與怒共冶一爐，此前不妨來個小總結，細數精彩人和事。文：許思彤

最關鍵先生 張偉康連番「救全家」

甲一「Big 4」向來爭持激烈，滿貫季中經歷兩場加時，力挫勁敵南華和香港東方，一舉登上常規賽1哥之位，靠的，就是張偉康。

對南華香港東方扭轉乾坤

「阿康」是2019年滿貫殺入總決賽的功臣，惟蔡再懃加盟後退居後備，上場時間大減。對南華一仗，正正坐足4節板櫈，加時階段才「蒲頭」射入兩球三分，包括最後1秒射入絕殺球，終止對手跨季27連勝走勢。此時的「阿康」，激動得跪地痛哭敲打地板宣洩。

一次，可能是運氣，兩次，就是實力。時隔半個月滿貫火併香港東方，「阿康」於最後49秒上場，最後7秒「葫蘆頂」起手追平，逼入加時。全場高呼「救全家」，但他說，救的還有自己——哪怕快滿33歲，身體走下坡，隊友青出於藍，他還是那個適當時刻能扭轉乾坤的「關鍵先生」。

最佳新人 卜聿揚冇怯場有驚喜

今季甲一新星湧現，永倫後衞許烜行、遊協前鋒陳可鈐、南青雙槍蘇柏軒和鄭凱安，都打出大將之風。但說到最有「存在感」的，非香港東方「巨人」卜聿揚（白衫）莫屬。

下半季突飛猛進

年僅22歲、身高2米08的「阿卜」，上半季主要擔任胡卓斌後備，場均錄得7.75分，數據未算十分亮麗。惟第五波疫情後，這位「巨人」表現突飛猛進，5場賽事場均交出13.6分10籃板，命中率高達76.9%，其中面對有「巨無霸」漢尼拔坐鎮的建龍飛馬，更有14分、18籃板、1封阻及1偷波的全能數據，盡顯初生之犢不畏虎精神。

最懸殊比數 南華66分大炒建龍飛馬

有激鬥對決，當然亦有一面倒的「屠殺」。時間回到季初，南華內有惠龍兒鎮守，外有楊和開弓，搭配梁兆華、朱亮，還有轉為「本土兵」的余理洋，論牌面和經驗均是頂尖。反觀建龍飛馬甫升班，球員仍未適應甲一節奏，漢尼拔闊別兩年回港，狀態同樣平平，該場僅得1分，結果建龍飛馬上了寶貴一課，以36比102大敗，寫下今季單場最大分差。

最激對決 建龍飛馬三加時挫南青

三加時，見過未？建龍飛馬和南青在季尾「搶6」關鍵戰中，鬥出甲一罕見的燦爛火花。建龍飛馬有「巨無霸」漢尼拔稱霸籃底，南青則憑蘇柏軒和鄭凱安射到着火。「極與極」的對碰，鬥到三加時，歷時兩個半鐘，球員筋疲力竭才分出勝負。建龍憑着漢尼拔交出「超級雙雙」40分33籃板，以114比110險勝而回。

配得上「雖敗猶榮」四個字的南青，經歷麥洛連離隊，依然「頂硬上」的精神令球迷動容，正如隊長蘇恩樂所說：「我們全華班，盡力就收貨。」

最強外援 泰那場均28.9分傲視同群

泰那（右）「得分機器」的外號相當貼切——只要穿上黃金戰衣，要麼剷爆籃底，要麼射到着火，恍如上滿了發條的機器，無情地摧毀對手。這位35歲永倫Icon，今季上陣7場，總得分（202分）雖不及全勤的奧斯汀（211分）和漢尼拔（205分），但場均28.9分就高踞甲一No.1。

對崇德飛鷹狂轟41分

泰那常規賽代表作要數對崇德飛鷹，他射入8球三分，狂轟41分，帶領永倫以92比78輕鬆取勝，連飛鷹得分好手奧斯汀都攤攤手：「（落敗原因）就是泰那啊，他就是這麼出色的球員。」