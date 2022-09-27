東網直播甲一附加賽　香港東方建龍飛馬一決高下

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甲一賽季進入爭標階段，今晚附加賽頭場由香港東方（常規賽第4）大戰升班球隊建龍飛馬（常規賽第5）。今場賽事一場定生死，今季曾兩挫建龍飛馬的香港東方如能再下一城，即可取得4強資格，10月2日對滿貫爭入決賽。（on.cc東網、香港東方籃球隊HK Eastern Basketball Team Facebook周二晚7時同步直播）

今季香港東方曾於銀牌以97比52大勝建龍飛馬，其後於9月9日的甲一常規賽亦以84比57取勝。

年輕球員愈戰愈勇

該場常規賽，東方在外援拉利羅斯缺陣下，火力依然充沛，年輕球員梁嘉顯（20分）、「巨人」卜聿揚（14分及18個籃板），以及迪維拉（16分及10個籃板）同樣得分上雙，另外球隊保護籃板亦較佳，全隊合取58個籃板，比建龍飛馬多25個。東方此戰防守出色，加上籃底有身高同樣有7呎的卜聿揚坐鎮，成功令「巨無霸」漢尼拔籃板數目大減（16分及9個籃板），另一建龍得分主力韓天次更全場只得1分。

東方外援拉利羅斯自此仗起一直缺陣，不過球隊暫時仍能應付，近兩戰對建龍和遊協均以大比數獲勝，常規賽終以6勝3負完成，今場如能保持水準，相信贏面較大。

建龍飛馬上場經歷3加時比賽，以114比110險勝全場轟入20個三分球的南青，拿下「搶6」關鍵一仗，常規賽最後以4勝5負第5名完成。此役建龍有5人得分上雙，漢尼拔上陣全隊最多的41分鐘，狂轟44分另加33個籃板，盡顯內線優勢，雖然把握力仍有待提升，但其體能相比季初已有很大改善，而建龍力拚至3加時亦證明這支升班球隊韌力十足。

改善防守或有驚喜

不過，球隊面對機動性較強的南青亦曝露出不少弱點，特別是當漢尼拔體力下滑令進攻停滯時，防守漏洞成為了致命傷，例如第2節多次走甩南青幾名射手，被鄭凱安、蕭俊傑和蘇柏軒合轟5記三分球，以致一度落後兩位數分差，最後幾經辛苦追平進入加時。不過建龍現時士氣如虹，賽季後期狀態亦一直提升，不難為球迷再帶來驚喜。

甲一附加賽今晚賽程

7:00pm 香港東方 對 建龍飛馬

8:40pm 永倫 對 崇德飛鷹

門票：60元，長者及學生優惠票40元

永倫尾場惡鬥飛鷹

另一場附加賽由永倫對崇德飛鷹。永倫作為「Big 4」，賽前被看高一線，惟王牌泰那近兩場高掛「免戰牌」，今場會否上陣還是未知數，為勝負增添懸念。而飛鷹自2015年後，未嘗季後賽滋味，相信會放手一搏，激戰可期。

永倫以7勝2負，排行常規賽第3，在「一場過」附加賽鬥第6的飛鷹，勝方將晉級季後賽，硬撼常規賽次名、衞冕的南華。永倫近兩場對滿貫和康仁福建，王牌泰那僅作壁上觀，令常規賽總得分（202分）不及飛鷹外援奧斯汀（211分）和建龍飛馬「巨無霸」漢尼拔（205分），失落得分王寶座。不過，泰那場均攻入28.9分，依然高踞第一，盡顯「得分機器」實力。

泰那奧斯汀鬥搶分

這名35歲洋將休養生息兩周，今場有望復出，勢為飛鷹帶來大麻煩。皆因兩隊上次對決，泰那射入8球三分，狂轟41分，以92比78輕鬆取勝，連奧斯汀都忍不住感歎：「（落敗原因）就是泰那啊！他就是這麼出色的球員。」不過，永倫亦有隱憂，後衞許烜行受傷，中鋒賀斯福上場後備上陣，亦狀態平平，尤其罰球10投僅1中。飛鷹如能針對部署，得分王奧斯汀、「鷹王」蘇志樂、射手百德新里和呂銘彥又能找到手感，未必沒有勝算。

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