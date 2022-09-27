又係你！英格蘭肉酸送禮 3比3激和德國

周二(27日)凌晨歐國聯A3組煞科戰，篤定降班嘅英格蘭主場激戰德國，最終踢成3比3平手。英格蘭今場進攻有明顯起色，不過防線蝦碌問題仍然嚴重，焦點人物哈利馬古尼更加「不負眾望」，交失波、被通坑渠、踢人輸12碼，自編自導自演英格蘭首個失球，加上門將尼克普比都犯錯，英格蘭今屆歐國聯已0勝仗畢業。

英格蘭今場變陣出擊，但哈利馬古尼繼續獲修夫基委以正選重任，上半場兩隊踢成0比0。換邊後冇耐，哈利馬古尼後場傳波面對面送畀穆斯亞拿，後者進攻即「通」哈利馬古尼「坑渠」，呢位中堅情急下一腳踢跌對手，球證睇VAR後決定判12碼，根度簡操刀為德國領先。

67分鐘哈利馬古尼引球殺上前場，被攔截後德國即刻反擊，由夏維斯禁區頂轟入世界波。英格蘭換入布卡約沙卡同美臣蒙特後，進攻力大大提升，短短11分鐘內由勞基梳爾、美臣蒙特同哈利卡尼嘅12碼連入3球，正當以為勝利在望，完場前3分鐘尼克普比接波甩手，被夏維斯龍門口執雞，結果以3比3打和。

修夫基賽後繼續為愛將辯護：「我知道大家都會針對哈利馬古尼，但佢喺呢2場波都有唔少重要貢獻，勞基梳爾同樣係出色球員，我應該點做？因為佢哋(喺球會)上陣唔多而棄用？定係繼續用有能力嘅人？呢個一定會有爭議，我認為呢一刻要支持呢班最有經驗嘅球員，除非個情況去到非棄用不可。」