英格蘭中堅有乜揀？修夫基無視意甲冠軍

英格蘭主場3比3打和德國，係佢哋出戰卡塔爾世界盃前最後1場賽事，普遍預期呢輪國際賽嘅陣容，就係修夫基出戰世界盃嘅腹稿。隨住哈利馬古尼呢粒炸彈再度爆炸，要求將佢踢走嘅聲音亦愈嚟愈高漲，查實英格蘭中堅位置仲有唔少選擇，只係睇修夫基點樣抉擇。

喺修夫基嘅3中堅陣式，可踢右閘同右中堅嘅史東斯係唯一「必然之選」，愛將哈利馬古尼嘅位置亦穩如泰山，預料艾歷迪亞、高亞迪、賓韋特、湯姆利、馬克古希同泰朗明斯，將會爭奪2至3個大軍席位，修夫基近2仗都同艾歷迪亞拍住哈利馬古尼，效果麻麻，冇份上陣嘅湯姆利以及今次冇份入選嘅賓韋特，就被球迷視為更佳嘅正選人選。

效力AC米蘭嘅湯姆利被視為正選人才，但今次對德國連23人大名單都入唔到，唔單止球迷錯愕，名將里奧費迪南都忍唔住開火：「呢個決定真係要問修夫基，我覺得難以置信，湯姆利係意甲冠軍嘅核心球員，而且踢得非常好，本來應該係正選，點可能連大名單都入唔到？你估英格蘭好多中堅揀咩？我覺得修夫基已經決定好世界盃名單，所以直接唔用佢冇揀嘅人。」