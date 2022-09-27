撼「火箭」全勝！瑞士新星有阿媽相助晉級

瑞士新星烏辛巴卓再次用行動證明是「一哥」奧蘇里雲的剋星，周日展開的英國公開賽他輕鬆以4比1淘汰7屆世界冠軍，昂然闖入64強，而奧蘇里雲無緣正賽後，將於下周來港爭逐在紅館舉行的香港國際桌球大師賽。

奧蘇里雲剛結束新設的世界混雙賽事後，繼續出戰英國公開賽外圍賽，但狀態仍然未提升，他今場最高度數僅打出45度，反觀烏辛巴卓就愈打愈有，賽前其母親更給他一個驚喜，自他轉職業後首次現場觀戰，令烏辛巴卓興奮又緊張。

這位世界排名63的球手，開局已先後打出一Cue69及45度，拋離奧蘇里雲2比0，最終以4比1淘汰了這位世界「一哥」，躋身正賽；同時，也是繼2019年威爾斯及2020年全英賽後，他三次在排名賽中都三次擊倒「火箭」，成為了奧蘇里雲的「超級剋星」。

「我沒有想過媽媽會來現場觀戰，因為她的工作行程緊密，我今早見到她真是很驚喜，亦很開心，我整天都很緊張，沒有食太多，他是我最偉大的母親，的確是有點壓力，因為我想令她為我自豪。」烏辛巴卓賽後坦言:「面對世界最強的對手，一定要不斷推動自己，我不知道別人是否不希望面對奧蘇里雲，但我覺得是自己的考驗，做到100%。」

這場勝仗對於4月剛失去愛貓的烏辛巴卓帶來一點欣慰，「最近我消瘦了很多，我的愛貓4月逝世，我很傷心，不想進食。」烏辛巴卓下仗將面對奧干拿。

至於奧蘇里雲出局後，將準備來港出戰下周四展開的香港大師賽，而跟他一齊參戰的希堅斯在英國公開賽則以4比2擊敗Andy Hicks繼續晉級，而「準神」卓林普更轟出一Cue139，以4比1淘汰中國斯佳輝，強闖64強。