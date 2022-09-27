美國女籃創世界盃得分紀錄　8人雙位數

在悉尼舉行的女子籃球世界盃再現紀錄，美國女籃以145比69大勝南韓，寫下世界盃最高入球得分，打破巴西保持32年的紀錄。

美國女籃在世界盃一向超班，今屆12人名單都是WNBA的女子職業球星，周日她們在小組賽面對南韓，12人當中有8人得分雙位數，其中鍾絲（Brionna Jones）攻入全場最高的24分，而韋遜（Wilson）亦貢獻了20分，助美國以145比69大炒南韓。

這個得分改寫了巴西於1990年所創的143分紀錄，她們當時在分組賽以143比50大勝馬來西亞，「真是不敢相信，145分實在有點瘋狂，我們發揮最大潛能，大家都做得好好。」韋遜賽後興奮地表示。美國女籃過去寫下不少紀錄，曾先後於2006年及2014年大炒中國及安哥拉119分，當中更淨勝安哥拉75分之多。

美國女籃在世界盃的連勝紀錄擴大至26場，她們自2006年準決賽不敵俄羅斯後至今未輸過，而她們自1994至2006年亦保持了26場連勝紀錄，不過，前蘇聯目前仍保持連勝最多的紀錄，她們在1959至86年創下56場不敗紀錄。