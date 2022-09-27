【人物誌】生於2月18日　「巴治奧傳人」降世

無緣今屆世界盃決賽周嘅意大利谷底反彈，打入明年6月舉行嘅歐國聯4強爭標戰，「藍衣兵團」最大收穫係終於再出現1位傳統金童型球員，佢就係22歲新星拉斯柏度尼。呢位效力拿玻里嘅前鋒連續2場歐國聯入波，成為球隊晉級大功臣，更巧合係拉斯柏度尼同傳奇名宿巴治奧都係2月18日出世，難怪被捧為「巴治奧傳人」，肩負意大利復興希望。

意大利足球盛世時期往往有1位「9號半」金童孭飛，包括巴治奧、迪比亞路、托迪、卡斯辛奴，但呢類天才型球員近年卻喺意大利國家隊絕跡，直至拉斯柏度尼橫空降世，再次令「意粉」睇到金童影子。

出身於薩斯索羅嘅拉斯柏度尼2年前已嶄露頭角，上季意甲上陣36場入10球，今季被拿玻里以先借後買方式簽入，有機會踢歐聯，並喺對格拉斯哥流浪，射入1球，拿玻里現時排意甲及歐聯A組榜首，拉斯柏度尼功不可沒。

身高僅1米72嘅拉斯柏度尼同傳統金童一樣，都係個人技術出眾，可以勝任中鋒、第2前鋒、左翼，佢喺早前歐國聯對英格蘭，以一下高難度控球，再射入對手大門，技驚四座，上仗對匈牙利，把握對方防線犯錯射入，屬於典型可憑個人力量改變戰局嘅星級射手。

拉斯柏度尼自2021年6月4日首次為意大利上陣以來，已經有5球進帳，成為同期入波最多嘅意軍球員。恩斯治尼曾經被批評冇資格着意大利10號球衣，拉斯柏度尼以行動證明，自己有能力成為意大利10號新主人。