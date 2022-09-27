歐國聯　雙牙火併和氣生財

今晚歐國聯A2組尾輪，爆發伊比利亞半島打吡，由葡萄牙主場火併西班牙。葡萄牙王牌C朗狀態麻麻，「狂牛」箭頭艾華路莫拉達亦腳風欠順，加上近年碰頭法定時間經常和氣收場，不妨直取和波。（周三凌晨2時45分開賽）

雖然葡萄牙喺A2組反超前西班牙2分，升上榜首，但雙方爭逐首名意欲一般，備戰世盃先係最緊要，因此唔排除繼續試陣。葡萄牙王牌C朗今季喺曼聯淪為後備，近期只在歐霸擔正及藉12碼開齋，難免影響信心，喺上輪歐國聯作客大勝捷克4比0，C朗唔單止食白果兼撞傷鼻致血流披面，回防助守仲愈幫愈忙犯手球，搞到被罰12碼，好彩對方射失，反映C朗明顯狀態不足，數胡能力打折扣。

莫拉達攻堅靠唔住

西班牙仍倚重箭頭艾華路莫拉達攻堅，不過佢近7次為馬體會披甲入得1粒，就算喺「狂牛」亦連續3仗食白果，上輪主場對瑞士佢仲全場坐冷板，最終以1比2落敗失掉榜首，亦係西班牙4年來首度主場輸波，而呢仗改用沙拉比亞、費倫托利斯及馬高阿辛斯奧等翼鋒攻堅，效果差強人意，加上佢哋今季喺球會已非必然正選，狀態點都差啲。翻查紀錄，雙方於各項賽事近5次對壘，法定時間全部打和，可見非常旺和波，和波值得再追，穩陣啲可揀受讓嘅西班牙讓球客勝。