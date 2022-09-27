香港東方力挫建龍飛馬　4強對滿貫

甲一周二（27日）晚上演附加賽，常規賽第4的香港東方憑梁嘉顯轟21分，以94比69大勝常規賽第5的建龍飛馬取得4強席位，10月2日將會大戰滿貫。

兩軍今季曾於銀牌和常規賽兩度交手，均由東方獲勝。賽前東方宣布，外援拉利羅斯完成膝部手術後離隊，今仗派出楊睿騏、梁嘉顯、李琪、胡卓斌和卜聿揚正選登場。東方明顯入局較快，先有梁嘉顯投進三分球，他再與胡卓斌和李琪輪流得分，短時間內拉開至12比2。建龍王牌中鋒漢尼拔受到嚴防，加上手感不佳，此節僅得2分。首節東方有李琪轟7分，協助球隊領先23比13。

因鼻受傷而需戴面罩的徐遠成此節後備上陣，單節交出9分，帶領東方曾拉開最多14分，建龍飛馬由韓天次「back to back」三分球止血。東方中鋒卜聿揚此節嘗試正面挑戰漢尼拔，不過被對手推出籃框，勉強出手下無功而還，其後他再接再勵，成功向這位加拿大籍中鋒送上封阻。建龍的韓天次單節轟入10分，助球隊未被拉開太多分數，半場落後35比42。

建龍飛馬在第3節開段仍能保時5分內差距，惜球隊進攻陷入停滯，相反東方射手梁嘉顯愈戰愈勇，快攻、三分樣樣有，個人連得10分，東方尾段打出16比3攻勢，拋離至71比48。漢尼拔第4節回勇，兩度博得「and 1」振士氣，惟他被迪維拉和胡卓斌包夾，始終未有太多起手機會。體力充沛的東方繼續大打快攻，吳松峻、迪維拉先後得分，陳翊麟亦命中三分球，加上胡卓斌的「long 2」，東方一度拋離33分，最終以94比69擊敗建龍打入4強，將與滿貫爭奪決賽席位。

今場香港東方的梁嘉顯與建龍飛馬的韓天次各得全場最高21分，東方另有卜聿揚（14分）、徐遠成（12分9籃板）及李琪（13分）得分達雙位數。建龍方面，漢尼拔19分9籃板，但有7次失誤。

香港東方缺少外援下，一眾華將表現有所交代，梁嘉顯賽後承認，「得知拉利羅斯未能上陣，加上其他對手都有外援，滿貫更加有荷里菲特加盟，我們的士氣確實受到打擊。不過球隊訓練已經作出調整，現時我們每一個都實力平均，由季初埋班『散修修』，到現在齊心面對，一直慢慢進步。」他認同滿貫很難應付，但球隊勝在齊心：「3盤兩勝制下，東方體能應該佔優，希望我們將勤補拙。」