永倫力挫飛鷹　周日與南華爭入決賽

周二（27日）甲一附加賽，儘管永倫中鋒賀斯福頸部受傷缺席，但泰那復出轟入30分，加上連浩駿、許烜行和蔡龍德合力攻入49分，以94：82擊敗崇德飛鷹，殺入4強，將鬥衞冕的南華。

飛鷹首節大灑「三分雨」，蘇志樂、百德新里和奧斯汀射入5球三分，其中蘇志樂包辦3球，一度領先18：9。但永倫王牌泰那輪休兩場，復出火力十足，單節攻入11分，追平22：22。泰那手感持續發燙，次節再轟3球三分，連同連浩駿和許烜行的外線冷箭，半場反超前47：40。

換邊後，永倫點點開花，蔡龍德、連浩駿和許烜行埋伏內線得分，屢試不爽，拉開雙位數差距。飛鷹靠奧斯汀強闖禁區止血，但泰那得分模式持續，再獨取10分，領先73：57進入決勝節。飛鷹鍾俊昇和呂銘彥接連建功，打出9：0的攻勢。但許烜行接應泰那傳球，轟入「corner 3」 ，為永倫搶回主導權，終以94：82勝出，殺入4強，將於周日（2日）與南華爭奪決賽席位。

永倫有4人得分上雙，泰那轟入最高的30分，連浩駿攻入18分，許烜行和蔡龍德分別取得17分和14分。連浩駿稱今場把握到空檔機會，滿意自己表現，對於下場倒戈南華，他直言難打：「肯定難打，和他們死過囉。」