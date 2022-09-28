歐國聯4強誕生　西班牙絕殺葡萄牙出線

歐國聯4強正式出爐！周三(28日)凌晨歐國聯分組賽煞科，A2組榜首大戰，西班牙憑艾華路莫拉達完場前2分鐘絕殺，作客1比0擊敗葡萄牙，成功以1分反壓對手出線。西班牙將會同意大利、克羅地亞、荷蘭爭逐冠軍，決賽圈會喺明年6月上演。

今場只要唔輸就出線嘅葡萄牙，繼續有C朗拿度掛帥，般奴費南迪斯、貝拿度施華等亦正選登場，西班牙雖然控制晒戰局，但係創造嘅機會唔多，大部份時間都係悶戰。比賽後段西班牙換人增加鋒力，終於去到88分鐘，後備上陣嘅尼高威廉斯頭槌二傳，艾華路莫拉達門前撞入，西班牙就憑呢個入波贏1比0。

一直被球迷視為「敗家仔」嘅艾華路莫拉達，自安歷基執教以來為國家隊入13球，同費倫托利斯並列同期第1位，包括上年歐國盃4強絕地逼和意大利、上年底世盃外絕殺瑞典出線決賽周，今場又一次絕殺率球隊晉級，佢賽後表示：「我冇壓力，代表西班牙係有啲緊張，我哋係支優秀嘅團隊，絕對配得上贏波。」

上屆歐國聯決賽飲恨，西班牙領隊安歷基認為今次晉級對世盃亦有幫助：「今場係好大嘅激勵，球員以更好狀態迎接世界盃，呢場賽事證明西班牙係一支難以擊敗嘅球隊，你要有超級表現先可以贏西班牙。」