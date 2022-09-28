吳安儀英國賽無緣晉級　希堅斯創紀錄都出局

日前結束世界混雙賽的香港「四眼Cue后」吳安儀，周二在英國桌球公開賽亮相，對戰佐敦布朗發揮一般，僅打出一Cue56度，最終以1比4出局；而「巫師」希堅斯及威廉斯都跟隨奧蘇里雲之後，爆冷於首圈止步。

在男子桌壇被關注的吳安儀，面對佐敦布朗開局已被對方克制，首局以1比79落敗後，第二局以62比63輸1度，被拋離兩局，雖然第三局安儀打出一Cue56度，將比數拉近，惟布朗於第4局轟出「破百」的112度，並於第5局再向安儀送蛋贏93比0，令香港「Cue后」無法反抗，首圈出局。至於另一位香港球手李俊威則稍後面對中國名將顏丙濤。

日前世界「一哥」奧蘇里雲在外圍賽倒灶出局後，爆冷潮亦「傳染」到另兩位「75雙傑」，「巫師」希堅斯面對中國的袁思俊打足7局，交出4Cue60+，當中包括第5局的132度，打出生涯第900Cue「破百」，無奈在決勝局輸兩分，以3比4遺憾出局。至於另一位「75」名將、3屆世界冠軍威廉斯表現差強人意，僅在開局打出一Cue78度，最終以1比4不敵胡尼斯頓，同樣無緣晉級，並宣告衞冕失敗。

希堅斯稍後將與奧蘇里雲一起來港爭逐下周四展開的香港國際桌球大師賽。