球迷準備「撲飛」！香港七欖門票明天公售

想睇七欖的球迷留意！2022年香港國際七人欖球賽的門票，明天（29日）公開發售，票價跟三年前（2019年）一樣，成人三日門票1950港元，12歲及以下的兒童三日門票950港 元，以先到先行形式出售，售完即止。

今屆七欖的門票將於明天(29日)上午10時起，於香港欖球總會官方售票網 www.tickets.hkrugby.com公開發售。這是「香港國際七人欖球賽」自 2019 年以來，首次在全球新冠疫情出現後舉行。以往只有9千張門票經由公眾抽籤形式出售，但事隔三年後舉行的「七欖」將會有1萬張三日門票公開發售。在香港實施「0＋3」入境檢疫安排後，少量門票亦已預留予海外觀眾，以滿足國際需求的增加。

所有門票以先到先得的形式出售。票價維持2019年的價格，分別是成人三日門票1950元和12歲及以下的兒童三日門票950元，門票售完即止。透過早前為賽事主要持份者而設的獨家預售期，本地欖球會的會員已認購超過16500張門票。由於香港大球場在11月的入座上限為百分之85，這個數量已佔大球場可容納人數的一半。

香港欖球總會行政總裁麥偉彬先生（Robbie McRobbie）表示：「我們非常感謝欖球社區和持分者一直以來的支持。當我們得悉有一半以上的門票已被認購，這消息實在令人十分欣慰。我們很高興能夠與市民在今年11月一同歡迎欖球世界再次蒞臨香港。」

自2019年後首次復辦的「七欖」，為期三日的2022年香港國際七人欖球賽將上演共45場激戰，11月4日至6日將是一個融合世界級體育、娛樂和現場音樂表演的「七欖週末」。詳情可瀏覽：www.hksevens.com