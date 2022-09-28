港超聯　傑志簽前希臘國腳　文尼亞斯：融入緊香港

港超聯球隊傑志周三（28日）宣布，簽入希臘前鋒文尼亞斯，將穿起8號球衣。這名前希臘國腳昨日已隨球隊展開操練，他指目前仍在適應香港生活。

現年32歲的文尼亞斯，身高達1米89，擁有多年征戰希臘超級足球聯賽的經驗，在希超上陣161場入51球，更曾於2018年為希臘國家隊上陣1次，到香港前則效力塞浦路斯甲組聯賽球會尼科西亞奧林匹克。

首次到亞洲外流的文尼亞斯指，歐洲生活與香港有很大分別，仍需時間適應香港的種種：「歐洲嘅生活同呢度相差好遠，例如食物同天氣，但我每一日都感覺好咗。」這位希臘前鋒表示，有觀看傑志對神戶勝利船的「亞冠盃」賽事，對加盟球隊感到高興，更向隊中丹恩奴域「笠高帽」：「我知道佢係『亞冠盃』總入球最多嘅球員，我哋會一齊幫助球隊，無論邊個入波，我都會好開心。」

傑志今季有陳晉一，丹尼及安永佳因不同理由離隊，因此主教練朱志光認為需要有新球員加入，又稱讚文尼亞斯有不俗的二傳及走動能力，能夠豐富球隊的調動：「佢同任何人都有機會組成前線組合，例如艾力士同丹恩奴域。」至於外界盛傳，另一名吉爾吉斯斯坦外援將會加盟球隊，「朱sir」指對方日前已抵香港，可以出任左閘及左翼。

除此之外，「朱sir」亦透露上季效力冠忠南區的翼鋒江展民，已跟操了10天，球隊有機會簽下這名U22球員，以應付「菁英盃」賽事；而舊將史雲斯頓則正在養傷，惟暫時未計劃簽下此子。

文尼亞斯 Michail Manias

出生日期 ：1990年2月20日（32歲）

國籍 ：希臘

位置 ：前鋒

身高：1米89

球衣號碼 ：8