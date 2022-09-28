港將出發埃及！首闖Red Bull三人籃球總決賽

「Red Bull Half Court三人籃球賽」香港區男、女子冠軍隊「建龍飛馬B」與「Onching」周二晚(27日)深夜出發前往埃及，出席9月30至10月1日在埃及舉行的「Red Bull Half Court三人籃球賽」世界總決賽。

「Red Bull Half Court三人籃球賽」已連績第3年在香港舉行，這是香港首次派出冠軍隊出戰世界總決賽，與來自世界各地的勁旅一較高下。男子組共24支球隊，除香港外，其他球隊分別來自澳洲、捷克、埃及、喬治亞、德國、希臘、印度、意大利、日本、約旦、哈薩克、肯雅、科威特、馬爾代夫、摩爾多瓦、尼日利亞、塞爾維亞、斯里蘭卡、瑞典、瑞士、土耳其、阿聯酋及英國。

至於女子組則有15支參賽隊伍，除香港外，還有澳洲、捷克、埃及、印度、意大利、日本、約旦、肯雅、斯里蘭卡、瑞典、瑞士、土耳其、阿聯酋及英國。

由於傷患及請假問題，香港的兩支代表隊均有人腳調動。「建龍飛馬B」成員馮嘉豪由於左手骨折，在整個香港區賽事已經缺陣，鑒於其傷勢未能及時復原，球隊最後決定由黃萬里替補，連同港區冠軍功臣朱梓鎔、張馳岳及外援Hannibal Julius Nyerrere Jasonn出征埃及。至於女子隊方面，Onching的奪標功臣古芷程由於學業問題未能請假參賽，其位置由隊員張楚盈補上，配合其他3位冠軍成員許芷瑜、唐曉蕾及盧曉芳出戰。

「建龍飛馬B」的朱梓鎔表示：「對於我們幾位華人球員來說，這次賽事是千載難逢的機會，讓我們可以奔向世界，與世界各地的勁旅切磋球技。我們的心情是既緊張又興奮！」3位「建龍飛馬B」華將過去只曾出席兩岸三地的賽事，這是他們第一次參與國際性賽事。至於女子隊方面，隊長盧曉芳表示：「我們已經很長時間未有打過國際性賽事，我上次打亞洲盃已是2013年，所以為了出席今次世界賽，大家都是千辛萬苦地向工作單位及球會請假才能出席賽事。」