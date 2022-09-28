【有片】「零度窩利」經典再現　曼聯走寶！

被視為歐洲球壇下一位「怪獸」嘅斯洛文尼亞前鋒施斯高，周三(28日)凌晨歐國聯B4組技驚四座，佢轟入一記超高難度嘅窄角度窩利，足以媲美荷蘭傳奇射手雲巴士頓1988年嘅「零度窩利」世紀金球，曼聯今個夏天唔簽佢真係走寶！

斯洛文尼亞今場作客瑞典，如果輸波就要降班，不過28分鐘就有好開心，19歲嘅施斯高喺左路接近底線位置，接應隊友長傳後，第一時間起左腳窩利抽入，難度同姿勢分都攞足100分！雖然瑞典由科斯貝治追平，但1比1嘅賽果仍確保斯洛文尼亞護級成功。

呢個金球被傳媒用嚟同雲巴士頓嘅經典相比，呢位荷蘭傳奇喺1988年歐國盃決賽嘅世紀金球，無論角度、位置同射法都一模一樣，足證呢位小將潛力無限。目前效力薩爾斯堡嘅施斯高，今夏曾經係曼聯收購目標，但最終畀RB萊比錫用2,400萬歐元轉會費搶走，施斯高會喺下季正式轉戰德甲。