香港忍者教練團赴澳參加Ninja Challenge

可能成為2028年洛杉磯奧運會項⽬的「忍者障礙賽」，成為近年新興的運動，選手鍾衍洋、⿈嘉安、盧遨天及⿈敏婷獲澳洲Ninja Challenge League 邀請，參加墨爾本的「Ninja Challenge League Finals 2022」，他們已於9⽉27⽇凌晨出發，期望在是次比賽爭取佳績及與各國好⼿作技術交流，⽇後可以應⽤在教學或研發新的關卡！

2018年，忍者健⾝愛好者鍾衍洋、⿈嘉安及盧遨天及受到美國Ninja Warrior運動啟發，開設全香港第⼀間以「忍者健⾝」為主題的健⾝運動中⼼Sasuke Fitness；他們希望推廣忍者健⾝這項新奇刺激的極限運動，⿎勵公眾在安全的環境下挑戰⾃⼰！

回顧過去四年，超過⼀萬名香港市⺠曾經體驗，在限時內挑戰不同⾼難度動作關卡；⽽要成功達標，要像忍者擁有⾶簷走壁的能⼒，其中出⾊的訓練臂⼒、肌耐⼒、平衡⼒及⾝體協調，更是缺⼀不可，故在挑戰難關前，必須接受專業指導。為了繼續⼤⼒推動忍者健⾝，讓運動更貼地，該中心宣布開設第⼆間忍者運動中⼼，三位教練深信，只要有合適安全的環境練習，⼩朋友的進步可以是意想不到，「現場不同難度的障礙物由團隊安裝，並由專業公司檢查及由教練親⾃測試，確保入場⼈⼠玩得安全及安⼼；⽽我們的⽬標是燃點起⼤眾對運動的熱情，推動全⺠參與，並提升⼤眾的體能健康」！

香港教育⼤學健康與體育學系⾼級講師雷雄德博⼠出席開幕禮時表示：「忍者健⾝有潛⼒成為香港市⺠的熱⾨運動，是健⾝潮流的反璞歸真，我們那⼀代的⼩朋友很喜歡爬鋼架，所以普遍協調能⼒及上肢肌⼒不太差。」雷博⼠期望，忍者健⾝中⼼可以讓現時的年輕⼈，透過遊玩及比賽的⽅式訓練協調能⼒、加強信⼼及毅⼒。