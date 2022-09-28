出埃及記！建龍飛馬＋Onching征戰三人籃球賽世界總決賽

「Red Bull Half Court 三人籃球賽」世界總決賽將於9月30至10月1日於埃及舉行，兩支香港區冠軍建龍飛馬B和Onching將於世界七大奇迹之一的吉薩金字塔旁，挑戰來自世界各地的頂尖球隊，爭奪冠軍寶座。這次「出埃及記」，對他們來說將滿載新奇、寶貴的經驗，眾將均期待萬分。

「Red Bull Half Court 三人籃球賽」香港區賽事8月28日圓滿結束，由漢尼拔、朱梓鎔及張馳岳組成的建龍飛馬B在準決賽以15比13險勝上屆冠軍 I LOVE BEBE，最後決賽以10比6擊敗T-Money Finance Limited，贏得男子組冠軍。至於由女子甲組安青班底盧曉芳、許芷瑜、唐曉蕾及古芷程組成的Onching，決賽憑唐曉蕾加時射入絕殺兩分波，以8比6力挫Sparkle封后。不過，兩軍於總決賽陣容都有變動，建龍飛馬B的馮嘉豪因手肘骨折，早前已經無緣香港區賽事，其位置將由建龍飛馬總監及領隊黃萬里頂上，Onching的古芷程亦因學業未能請假，換上另一安青成員張楚盈。

黃萬里：機會難得班主全力撐

建龍飛馬周二（27日）晚打完附加賽對香港東方一戰後，即晚已趕赴機場出發埃及。為備戰今次賽事，眾將8月完成香港區賽事後隨即密密加操。建龍領隊、今次亦有機會親自上陣的黃萬里（AJ）表示，建龍相當認真對待埃及之旅：「班主（朱曜楚）、教練（香振強）和我都覺得不可能沒準備就去比賽，所以平常訓練之外，球隊特別加插小組訓練，我們不希望他們『玩』幾場就回來，希望小組賽盡量爭取贏波。」「AJ」亦感謝班主全力支持，讓球員得以安心比賽：「主要想球員向世界籃球學習，回來向學生們分享所見所聞。」

張馳岳朱梓鎔：期待向世界高手取經

總決賽雲集超過20個國家及地區冠軍球隊，首次參加海外三人賽的張馳岳和朱梓鎔直言相當期待。建龍飛馬控衛張馳岳說：「前幾年籃球生涯浮浮沉沉，現在我好珍惜每一個機會，不論是大專、甲一還是Redbull，我都會盡力打好，為一直支持我的人送上好表現。三人籃球賽的兩分球往往能決定勝負，所以賽前我特別加練外圍投射，每天上學前投300球，晚上訓練完再投200球，投不完不會走，期待對世界級高手時能一展所長。」朱梓鎔則希望在場上觀察職業球員的打法和賽前準備等，見識「世界級」水平：「我知道自己的實力和國際水平肯定有差距，但我都會盡力守好每一球。今次旅程我最想認識到一些職業球員，希望可以和他們交流，向他們取經。」

漢尼拔：將為勝利付出1000%！

戰術方面，建龍飛馬B進攻將以2米08加拿大中鋒漢尼拔為重心強攻籃底，兩名後衛亦會利用擋拆製造「錯配」，增加進攻威脅。漢尼拔對隊友充滿信心：「『1 on 1』的話我頗有信心在籃底得分，如果遭對手夾擊，我就分給隊友，對手可以即管試試讓他們『wide open』。很多人說，他們靠我才贏（香港區冠軍），才不是呢！的確進攻方面我會負責多一點，但要不是他們拚死防守，我們也不會贏。所以不要小看他們，我們會守到對手連呼吸的機會都沒有。」漢尼拔亦展現爭勝決心：「肯定想贏，不這樣想你就會輸，為此我會付出1000％！」

女子組方面，即將參加Redbull世界總決賽的4名球員將錯過季後賽4強安青對偉邦的賽事，對於奪得常規賽第一名的安青無疑是一大損失，許芷瑜感激球會和隊友體諒：「隊友們都好支持我們去埃及，今次難得代表安青出國比賽，希望學習其他國家球員的優點，回饋球隊。」

Onching冠軍成員古芷程因未能請假，最終無緣埃及總決賽，說到未能與隊友並肩作戰時，不禁失望落淚，曾代表香港出戰亞洲賽的盧曉芳亦坦承大家都為此感到失落，但她們會視此各種挑戰為動力：「『阿古』去不到真的很可惜，其實為了參加今次賽事，大家都面對很大難題，我亦要請無薪假才能參賽。今次可說是我籃球生涯第二個高峰，能夠再次代表香港出賽以及第一次衝出亞洲，機會十分難得，我們一定會努力，希望在香港的隊友都一樣加油！」

2019年，香港代表卓婷、李祉均、王家怡和陳偉萍曾贏得世界總決賽女子組亞軍，今次輪到Onching挑戰冠軍寶座，許芷瑜認為球隊最大優點是默契十足：「安青關係好好，大家場上目標一致，經常互相鼓勵，加上我們幾個已合作至少3年，特別有默契。」Onching球員速度快兼靈巧，有望以此優勢彌補身高不足，為備戰今次賽事，球隊亦增加重訓次數，藉此加強對抗性，拉近與外國選手的距離，為港增光。

圖/文:余樂詩