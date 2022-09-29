【有片】驚嚇勝利巡遊　球員險集體「斬頭」

阿根廷球會貝格拉諾上星期提前鎖定乙組冠軍，下季得以升上阿甲逐鹿，球隊隨即舉行開蓬巴士勝利巡遊，畀球迷同球員盡情慶祝，勢估唔到勝利巡遊竟然係死亡陷阱！當時開篷巴士高速穿過一條僅僅夠高通過嘅天橋，巴士上層球員千鈞一髮下及時縮低，逃過集體「斬頭」命運，驚心片段亦喺網上瘋傳。

老牌球會貝格拉諾喺2019年降班乙組，佢哋周一(26日)作客3比2擊敗布朗競技後，即提前鎖定冠軍兼升班資格，球隊即刻安排勝利巡遊慶祝，總共15公里嘅路程都有大批球迷參與歡，幾乎所有球員都喺巴士上層狂歡兼向球迷致謝，有人坐欄杆邊、有人揮舞旗幟，場面非常熱鬧。

就喺大家熱烈慶祝期間，突然有多位球迷尖叫提醒球員小心，原來巴士即將穿過一條天橋，但天橋高度同巴士頂部只有幾吋距離，而且當時車速亦唔算慢，好在一班球員反應夠快，頂層所有人同一時間縮低，而且橋底設計亦係「漸進式」收窄，令球員有足夠時間避開，真係「險過剃頭」。

呢場驚嚇影片隨即被球迷瘋傳，大批粉絲留言批評負責制定巡遊路線嘅人「收買人命」：「諗呢條巡遊路線嘅人應該炒魷」、「X！個巴士司機應該被炒」、「好癲！冇人喺呢件事入面受傷真係非常幸運」。

當事人之一、阿乙神射手維基迪事後表示：「其實睇片係比我哋喺現場驚嚇，成件事有少少誇張咗，事前球會職員已提醒我哋過橋嗰陣要縮低頭，如果我哋覺得危險就唔會參加啦，一切都喺我哋控制之內。」