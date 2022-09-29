【港講J.League】「藍武士」歐洲熱身最後檢閱　磨刀霍霍劍指卡塔爾

「藍武士」在今次德國集訓之旅取得一勝一和。(日本足協圖片)

國際賽周期間，日本國家隊就拉大隊去德國進行集訓及友賽，實行大軍決選前的最後檢閱。今次歐洲之行的30人大軍裡面，除了一眾喺歐洲搵食的常規國腳外，相馬勇紀、谷口彰悟、町野修斗及谷晃生四名有份參與東亞盃決賽周的球員都有份入選。當然，長友佑都及酒井宏樹兩位在日職聯效力的老大哥亦於今次「藍武士」大軍之中。

長谷部誠入營教路

前日本國家隊隊長、現效力法蘭克福的老大哥長谷部誠，對上3屆世界盃皆以隊長身份帶領「藍武士」出戰，經驗可以話係相當豐富。日本足總今次就趁住長谷部誠放假期間，邀請呢位鐵血隊長以顧問形式加入集訓營3日，期間佢就有向一眾後輩作出指導同分享，等佢哋不論喺生理及心理上都為世界盃決賽周做好準備。

日本國家隊於德國期間，就先後友賽美國及厄瓜多爾，結果取得1勝1和的成績，場上的表現亦算唔錯，似乎長谷部誠教路都有料到，始終之前「藍武士」試過大敗於突尼西亞腳下，狀況一度令人擔憂。依家就同大家回顧下呢兩場友賽。

2022.9.23 日本 2:0 美國

由於日本喺世界盃決賽周分組賽的對手就包括哥斯達黎加，因此今次熱身賽就搵到同樣來自中北美洲的美國作為熱身對手，盡早適應來緊決賽周對手的比賽風格。

今場日本隊的正選陣容就包括有權田修一為球隊把守獨木關，而酒井宏樹亦在正選11人之列，令佢哋成為正選中僅有的兩名日職聯球員。其餘位置方面，重返日本大軍的富安健洋今次打正選，另外效力些路迪的前田大然今場則擔大旗任正箭頭。當然，今屆於西甲狀態相當不俗的久保建英都有份成為首發11人，佢同法蘭克福的鐮田大地就擔當起中場進攻重任。此外，「藍武士」今場就着起剛剛發布的新波衫出場，在場上的感覺的確煥然一新。

至於美國就有隊長兼頭號球星基斯甸普列錫缺陣，但班頓艾朗臣及泰拿阿當斯呢對列斯聯孖寶皆在陣中，另外效力祖雲達斯的韋斯頓麥堅尼及AC米蘭的達斯亦有上陣，實力尚算不俗。

開賽早段，日本一如以往展開前場壓迫，踢得相當進取，伊東純也及鐮田大地先後作出攻門，令美國隊門前險象環生。事實上，今場美國隊於中後場的失誤相當多，多次交失令日本隊有機可乘，種下上半場落後的伏線。

戰至25分鐘，美國中場韋斯頓麥堅尼回傳失誤，被伊東純也截到皮球後進行快速突擊，伊東純也傳予中路的守田英正，後者則冷靜橫傳予左路突入禁區的鐮田大地射入。起初旁證示意鐮田大地越位在先，但經過VAR覆核後確認入球有效，日本結果亦以1比0的比數領先上半場。

下半場日本隊一口氣換入3名後備，包括門將丹尼爾舒密特、後防伊藤洋輝及前鋒町野修斗，效力湘南比馬的町野修斗本身就係日本大軍的邊緣人，今次難得有機會上陣當然要趁機在監督森保一面前搶分。下半場展開後，日本隊未有放軟手腳，繼續在陣的鐮田大地繼續有埋門機會，可惜佢的射門就逃唔過美國隊門將馬特端納，未能擴大紀錄。

下半場餘下時間，日本隊所受的壓力並唔多，監督森保一就繼續試陣，堂安律、三笘薰相繼入替，保持住中場的進攻活力，而堂安律入替無耐即有一記近傍射門，可惜未能命中目標。戰至88分鐘，三笘薰在左路控球，面對兩名美國守將夾擊依然選擇自己殺入禁區，佢於禁區左輔位置起右腳射遠柱，令馬特端納欲救無從，協助日本領先至2比0。結果日本隊亦以呢個比數擊敗美國，相信戰果都足以令一眾晌現場支持球隊的球迷滿意。

2022.9.27 日本 0:0 厄瓜多爾

在擊敗美國之後，監督森保一已經講明對厄瓜多爾一仗會換晒正選11人，加上亦有權田修一及富安健洋喺剛仗後退隊，因此今場對厄瓜多爾的正選陣容就相當惹球迷期待。

日本隊今仗改以丹尼爾舒密特擔任正選門將，而山根視來、谷口彰梧兩位川崎前鋒戰將亦有份喺後防線擔任正選，同老大哥長友佑都及後起之秀伊藤洋輝合組後防線。中場方面柴崎岳復任正選擔任隊長，而田中碧、三笘薰、南野拓實、堂安律亦再次擔正。前線單箭頭就以今季於些路迪表現相當出色的古橋亨梧擔正，效果令人期待。

厄瓜多爾的陣容方面主要以效力墨超及美職聯的球員為主，但摩西斯卡些度及佩華斯艾斯度比倫兩位效白禮頓的球員皆在正選之中，連同日本隊的三笘薰，場上總共就有3位白禮頓球員，情況喺國際賽算係罕見。

厄瓜多爾踢法有別於傳統的南美球隊，踢法相對實際而且偏向體力化，佢哋於開賽初段已經不斷向日本後防進行壓迫，令「藍武士」吃了唔少苦頭，若然唔係正選門將丹尼爾舒密特及門柱表現出色，相信日本已經陷入落後困局。當然，日本隊的豪華中場線亦有製造唔少埋門機會，但奈何攻門唔夠入肉，不足以威脅厄瓜多爾的大門，古橋亨梧喺禁區內起左腳施射，但被厄瓜多爾門將加連迪斯成功沒收已經最接近的攻門。結果雙方進攻亮點不多之下，以0比0完成上半場。

日本隊喺下半場開賽以上田綺世入替古橋亨梧，繼續為前鋒線試人。下半場開賽後日本比起上半場踢得進取，可惜南野拓實的近門施射未能命中目標，錯失為日本先開紀錄的機會。

其後日本相繼換入遠藤航、鐮田大地、吉田麻也、伊東純也等上仗擔任正選的球員落場，同時亦有早前在東亞盃決賽周光芒四射的名古屋鯨魚翼鋒相馬勇紀入替。相馬勇紀入替後表現可說是相當搶眼，在左路多次製造威脅，其中一次傳中予上田綺世頭槌攻門可說是相當接近。及後日本亦有堂安律及上田綺世先後攻門，可適依然打破唔到厄瓜多爾大門。

戰至80分鐘，「藍武士」更一度陷入落後危機。今場在後防表現出色的谷口彰梧，不慎於禁區內侵犯對方中鋒伊斯查達而被罰十二碼。厄瓜多爾派出後備入替的老大哥恩拿華倫西亞主射，但卻被丹尼爾舒密特成功撲出，未能打開缺口。其後厄瓜多爾的罰球攻勢，恩拿華倫西亞接應作出頭球攻門直飛上柱角，但依然逃唔過丹尼爾舒密特的十指關。結果日本同厄瓜多爾晌今場友賽互交白卷，和氣收場。

總結今次日本國家隊的表現尚算不俗，而一眾邊緣球員亦得到正選上陣機會去表現自己，當中以相馬勇紀及谷口彰梧的演出更值得讚賞，絕對值得入選世界盃大軍。想知日本最後的卡塔爾大軍人選如何，各位球迷就記住要密切留意報道喇！

本周日職聯直播時間：

10月1日下午1：00 大阪櫻花 對 湘南比馬 有線電視602／662

10月1日下午3：00 名古屋鯨魚 對 橫濱水手 有線電視602／662

10月1日下午3：00 北海道札幌岡薩多 對 川崎前鋒 有線電視604／664

10月1日下午5：00 鹿島鹿角 對 FC東京 有線電視605／665

本周日乙直播時間：

10月2日中午12：00 熊本羅亞素 對 秋田藍閃電 有線電視602／662

10月2日下午1：00 仙台維加泰 對 東京綠茵 有線電視601／661

*直播時間以電視台公佈為準

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