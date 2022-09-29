F1韋少有望提前登基　咸美頓：非世界末日

F1新加坡站周五（30日）展開，紅牛車手韋斯塔本有望提前封王，反觀其宿敵、平治「黑帝」咸美頓受新規例影響，至今未嘗一勝，但他認為非「世界末日」：「今季還有6站比賽，等於有6次機會。我們會盡力爭勝，但如果做不到，也不是世界末日。」

F1截至目前16站比賽，韋斯塔本已掃走11站冠軍，以116分拋離法拉利的勒卡歷及125分領先隊友佩雷斯。若「韋少」在新加坡站封王兼造出最快圈速，而勒卡歷以第8名或之後完賽，佩雷斯未能跑入3甲，即可蟬聯世界冠軍。若「韋少」在下站封王但未能造出最快圈速，只要勒卡歷未能跑入前8名，佩雷斯又失落3甲及最快圈速，他亦可連續兩年登上車手冠軍寶座。

反觀咸美頓落後韋斯塔本167分，早已淡出爭標之列，更可能中斷過往15季都有分站冠軍的紀錄。不過，「黑帝」否認2022年是「乾旱期」：「我們的確面對逆境，但也是一個成長機會。一直贏固然是好事，但你很難從勝利中學習。」

平治在車隊積分榜暫列第3名，落後紅牛174分及法拉利35分，勢失落車隊冠軍，結束近8季壟斷。咸美頓坦言當下目標是幫助車隊衝上第2名：「我們目標是第2名，這對車隊上下，包括工廠裏的每個人都意義重大。接下來6站比賽會是最後衝刺，盡力一搏！」