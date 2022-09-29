孫興民百步穿楊！熱刺罰球劊子手或換人

今季季初一度陷入球荒嘅孫興民，喺「北倫敦打吡」作客阿仙奴前及時復甦，佢喺國際賽為南韓2度建功後，已經連續3場比賽有波入，而「老孫」喺南韓國家隊再次展示罰球功架後，據報熱刺或考慮更換罰球劊子手，畀孫興民主射罰球。

南韓上星期友賽哥斯達黎加，孫興民完場前轟入精彩罰球幫球隊追和2比2，連同今年6月對巴拉圭、智利都分別罰球直射入波，佢近4個國家隊入球有3個都係罰球建功。奇怪嘅係，孫興民嘅罰球能力喺熱刺一直被忽視，據《The Athletic》統計，孫興民歷來239次為熱刺上陣，只有5次射罰球紀錄。

最大問題係，熱刺本身都冇罰球專家，過去5季熱刺有124次罰球射門，但只有4次可以轉化為入球，入球比率係英超第5低，入波嘅包括已離隊嘅死球專家基斯甸艾歷臣(2球)同捷比亞，另外1球就係孫興民。包括熱刺近5成罰球射門嘅哈利卡尼同艾歷迪亞，合共59次主射1球都冇入到。

熱刺今夏聘請意大利死球教練維奧加盟，有傳為改善差勁嘅罰球紀錄，熱刺考慮更會罰球人選，雖然哈利卡尼向來唔放過任何入波機會，但佢熱刺生涯唯一一次正式比賽罰球入波已經係2014年，而且仲喺省中人改變方向彈入，熱刺更換劊子手嘅話，人選呼之欲出。