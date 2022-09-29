港甲 10.2開鑼 14路大軍爭崩頭
2022年09月29日 18:07
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（資料圖片/葵青區足球會FB圖片/中西區FB圖片）
新一季甲組聯賽周日（2日）揭開戰幔，今季繼續有14支球隊競逐，除了沙田、佳聯元朗及東區等上季前列球隊，今季再試圖衝擊冠軍座外，季前積極增兵的高力北區及中西區等實力份子，以及新升班的駿英九龍城和葵青，同樣值得關注，各路大軍勢必有一番龍爭虎鬥。
上季甲組因疫情關係被逼腰斬，最終上季「甲組聯賽盃」分別奪得冠、亞軍的和富大埔及深水埗，成功升上港超聯。新季甲組繼續有14隊競逐，其中駿英九龍城和葵青則獲足總接納升班申請，意味繼2019/20賽季後，將再次有乙組球隊升上甲組征戰。
新季區隊之爭依然激烈，新軍駿英九龍城，獲許嘉樂、劉家銘及陳文輝等前港超兵加盟，實力不容小覷；高力北區加入廖億誠和羅浩賢兩位晉峰舊將，戰力有增無減；佳聯元朗則引入李譪軒及黃智康等年輕球員，陣容年輕充滿活力；季前積極增兵的中西區，在羅致了盧斯安奴、梁子駿及許宏鋒後，被視為其中一支有力衝擊前列的球隊。此外，有「陳7」陳肇麒壓陣的東區，以及上季殺入「甲組聯賽盃」淘汰賽階段的沙田，都同樣具瞄頭。
其他球隊方面，凱景則繼續大吹「韓風」，引入兩名南韓新援助陣；永義地產有沈國輝來投；駿其新季則改名以騰翱MG出戰。加上南華、愉園及公民幾支老牌球隊，皆屬甲組不容忽視的勢力。甲組聯賽首周焦點賽事，包括上演九龍城對愉園，以及元朗火併南華，高力北區與公民的對決則需要改期，球迷敬請留意。
新季甲組各路大軍焦點球員：
沙田：法比奧、張國明
佳聯元朗：李譪軒、黃智康
東區：陳肇麒
高力北區：廖億誠、羅浩賢
永義地產：王子謙、沈國輝、陳廣豪
南華：禾達、林富貴
公民：杜瑋鴻、蘇偉泉
凱景：黃燦喜、朴鍾範
中西區：盧斯安奴、梁子駿、許宏鋒
愉園：黃耀富
黃大仙：陳卓光、蘇來強
騰翱MG：蘇學輝
九龍城：許嘉樂、劉家銘、陳文輝
葵青：葉志豪
甲組聯賽首周賽程：
黃大仙 vs 中西區 2/10 13:30 九龍仔公園
永義地產 vs 東區 2/10 13:30 馬鞍山遊樂場
騰翱MG vs 凱景 2/10 13:30 天業路公園
九龍城 vs 愉園 2/10 15:30 九龍仔公園
沙田 vs 葵青 2/10 15:30 馬鞍山遊樂場
元朗 vs 南華 2/10 15:30 天業路公園