轉投理文做箭頭　加維蘭嚮往入波感覺

「前鋒係我踢得最舒服嘅位置，如果球隊認為我夠弗，我隨時準備好。」過去幾年效力本地班霸傑志，加維蘭嚐到染指冠軍的滋味，卻感覺自己未受重視，如今轉投野心勃勃的理文，這位「狂牛兵」希望能夠重返自己更擅長的箭頭位置，誓言要為「黃黑軍團」擔起進攻重擔，力爭冠軍。 ■圖/文：林卓臻

記者與加維蘭（Manu）相約當日正值熱浪來襲，碰頭一刻難免寒喧起天氣： 「今年係我喺香港踢波嘅第4季，自己都仲係覺得好熱好辛苦，喺香港生活，有時真係連呼吸都困難。」剛剛過去的休季期，加維蘭抽空回到西班牙度假，訪問當天，雖然被熱浪焗出一身汗，但放完假「插足電」，這位「狂牛兵」明顯精神抖擻，話鋒又轉到他位於西班牙南部的故鄉，「塞維利亞係西班牙最熱嘅城市之一，夏天氣溫最高會去到攝氏50度，喺當地踢波絕對唔容易，但嗰種乾熱，又同香港嘅濕熱唔同。」加維蘭笑道，不過他說比起疫情，炎夏裏踢波辛苦一點，真的不算是甚麼大問題：「喺香港嘅每一季都畀疫情影響到，踢踢下又停，只希望今季正正常常。」

「亞冠盃」無緣上陣感失望

2008年U17歐洲盃決賽周，加維蘭與堤亞高艾簡達拿和簡拿利斯等人齊齊殺入決賽，最終一役Manu後備入替，用恰當的入楔時機，獻出致命的頭槌攻門；Manu在那一刻化身正印前鋒，為球隊「埋齋」兼贏下冠軍。然而回憶當年，他指自己當時在場上位置，其實是翼鋒：「我踢過咁多隊波，職業生涯大半時間都係踢翼鋒，當然呢個位置我絕對可以勝任，但我更享受踢正前鋒。」2019年來港加盟愉園，Manu在當時實力平平的「快活谷」，成功展現其出色門前把握力，其後更獲得傑志青睞，加入這支本地班霸。

效力「藍鳥」期間，Manu幫助球隊連續兩季聯賽捧盃，收成期來得飛快，他表示非常感恩：「贏得兩個聯賽獎盃，係好大嘅成就，我係好幸運嘅人。」有別於在愉園獨挑大樑，來到傑志後有丹恩奴域等隊友分擔攻堅重任，Manu場上位置亦愈踢愈邊，但仍在逾30次上陣中，斬獲雙位數入球。然而Manu在本地賽場的表現，不足以打動傑志教練團讓其出戰亞洲賽，今年3月他隨傑志赴泰國集訓備戰「亞冠盃」分組賽，惟最終在正式比賽不獲重用。被拒於大軍名單之外，說不失望是騙人的，但Manu透露自己對此早有心理準備：「我知丹恩奴域、巴爾拿同基爾頓會擔正，我去到主要係支持我嘅隊友，以備不時之需；作為職業球員，咁重要嘅比賽，所有人都想有份踢，冇得出場，我係感到失望同唔開心。」

期待一切從新開始

今季理文積極增兵，加維蘭成為球隊重要引援之一，他坦言被新東家的野心和未來計劃所吸引，並認為自己已準備好為球隊衝鋒陷陣：「我非常認同陳曉明同理文嘅理念，今季球隊人腳更強，我哋有更大嘅責任同本錢爭取更好成績，呢個係一個宏大嘅計劃，對此我好有信心。」現時理文前場人腳鼎盛，Manu表示期待與基華尼頓、亞哥斯達及新加盟的艾華頓等進攻拍檔合作，其中當然不少得與自己同聲同氣的洛迪古斯（Belda）：「Belda係我嘅好友，今季我哋並肩作戰，同時要爭踢前鋒位置，但我相信無論最終邊個落場，我哋都會互相支持。」去年年尾初為人父，Manu直言人生從此不一樣，並形容如今對自己和家人而言，都是新開始：「新生命、新球隊、新角色……對於未來我非常期待。」

【加維蘭檔案】

出生日期：1991年7月12日（31歲）

身高：1米81

司職：前鋒、翼鋒 球衣號碼：22

曾效力球隊：貝迪斯B隊、拉高斯迪拿、博洛尼亞、SV列特、愉園、傑志（只列部分）

現效力球隊：理文

貝迪斯忠粉不過撐魯爾

作為兩支西甲球隊西維爾和貝迪斯的所在城市，塞維利亞濃厚的足球文化為人熟悉；在西班牙追捧一支愛隊，很多時候沒有選擇的餘地，加維蘭亦不例外：「我哋成家人都捧貝迪斯，所以我喺2、3歲已經有球會會員證，可以入場睇波。」

Manu在9歲時成為貝迪斯青年軍一分子，在那裏渡過10年光陰，Manu一邊鑽研球技，一邊看着球隊代表人物祖亞昆騁馳西甲賽場，然而比起這位「綠白軍團」的傳奇翼鋒，身為Betico（貝迪斯死忠暱稱）的Manu，卻說自己更欣賞前皇家馬德里前鋒魯爾：「佢未必係場上最佳，但絕對係最聰明嘅球員，魯爾永遠會喺最合適嘅位置出現，而且我好鍾意佢比賽中嘅性格，就算唔係皇馬嘅球迷，都會好尊敬魯爾，只因佢喺場上嘅態度，永遠都係大家嘅榜樣。」