強攻同場過關 信穌哥有運行

國際賽完結，英超重開即有「超級周末」強勁戲碼，兩場矚目打吡輪流上演，周六打頭陣有阿仙奴火併熱刺，周日則有曼城大戰曼聯，兩場好波分別於晚上7時及9時開戰，最啱小注睇波的球迷朋友！

阿仙奴目前7戰6勝高踞榜首，而熱刺則5勝2和力保不敗身排第3，兩支倫敦球會同時復甦，令今場大戰份外矚目。雙方近年交手有個極強數據，就是主場一方贏面甚高，阿仙奴近5次聯賽主場對熱刺4勝1和，主勝睇高一線。

阿仙奴早前於「仙魔會」以1:3不敵曼聯，開季5連勝紀錄終止，不過球隊極速重上勝軌，分別在歐霸盃擊敗蘇黎世，再於聯賽作客大勝賓福特3:0，現以6勝1負力壓曼城及熱刺排榜首，今仗迎戰熱刺，將是對陣中年輕主力另一次考驗，吸取上次對曼聯落敗經驗，預期會有所進步。

國際賽點兵對各隊影響不一，但阿仙奴肯定是得益一隊，因為今次巴西並未徵召該隊「森巴三寶」加比爾捷西斯、加比爾馬天尼利及加比爾馬加希斯，讓他們在頻密賽程中得到休養生息機會，今仗蓄銳搏殺。

熱刺箭頭體力輸蝕

熱刺雖然聯賽保持不敗，但球隊並非全無缺點，前仗歐聯作客曾以0:2敗於士砵亭腳下，之後雖以6:2大勝李斯特城，但「狐狸」水準大跌不能作準，而且三箭頭哈利卡尼、孫興民、李察利臣均各自在國際賽出力，體力輸蝕，隨時是今仗勝負分野。

既睇好阿仙奴主勝，同場過關方面當然先向有關注項埋手。阿仙奴自獲得「耶穌仔」加比爾捷西斯來投後，攻力全面爆發，要留意今季阿仙奴3場聯賽主場全勝，當中2次首名入球為加比爾捷西斯，同場過關[加比爾捷西斯首名入球 & 阿仙奴勝]有5.5倍，可以一試。

另外，兩軍近3次對賽，總入球全開3球或以上，如今兩軍攻力比以往更強，加上阿仙奴近2場聯賽主場角球全開10球或以上，[阿仙奴勝 & 總入球多於[2.5]球 & 開出總角球多於[9.5]球]有4.7倍，相當抵玩。