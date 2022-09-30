PSG內訌升級　麥巴比要求賣走尼馬

法甲勁旅巴黎聖日耳門(PSG)內訌問題升級，法國《隊報》周四(29日)爆出內幕，指尼馬同基利安麥巴比嘅關係已經跌到最低點，原因係麥巴比曾經喺暑假期間，要求PSG將尼馬賣走，2人曾喺更衣室激烈爭執，依家只係靠美斯做「和事佬」，暫時將裂痕掩飾。

尼馬同麥巴比不和早有傳聞，8月對蒙彼利埃一仗兩人曾經爭射12碼，據報賽後曾喺更衣室發生衝突，要沙治奧拉莫斯將佢哋分開。《隊報》消息指，兩人不和始於今個夏天，PSG一度將尼馬掛牌出售，雖然最終未有成事，但係尼馬認定係麥巴比要求PSG將佢踢走，亦對麥巴比喺PSG嘅影響感到震驚。

尼馬日前為巴西國家隊比賽期間，曾被記者問到同麥巴比嘅關係，當時尼馬只係回應：「同麥巴比？」隨即轉身走人終止訪問。報道指原來同兩人關係唔錯嘅美斯，曾經做「和事佬」角色，叫兩人至少唔好公開咁攻擊對方，所以尼馬一聽到麥巴比個名，唔作出回應就走人。兩大球星不和，令人擔心計時炸彈最終都冇引爆，影響PSG成績。