Red Bull三人籃球賽總決賽開打　香港抽好籤

「Red Bull Half Court三人籃球賽」世界總決賽周五下午4時 (香港時間2022年9月30日晚上10時)，將於埃及開羅體育會所(Cairo Sporting Club)舉行小組賽。香港男、女子代表隊「建龍飛馬B」、「Onching」抽得好簽，今日將力爭小組首2名出線權，以晉身周六在金字塔旁舉行的淘汰賽競逐世界總冠軍殊榮。

「Red Bull Half Court三人籃球賽」自2020年起舉辦，世界各地均會舉辦各自分區賽事，香港區則由「建龍飛馬B」及「Onching」分別贏得男、女子組冠軍，亦是香港首次派隊參加世界總決賽，與來自世界各地的勁旅一較高下。

男子組共26支球隊，港隊與約旦、瑞士、東道主埃及同組。「建龍飛馬B」的朱梓鎔表示：「我們抽好籤，與約旦、瑞士、東道主埃及同組，幸運避開意大利、德國、塞爾維亞等強隊，大大增加我們的晉級機會。我們有賽事中最高大的球員Big J (Hannibal Julius Nyerrere Jasonn) 壓陣，以他6尺10的有身形，令我們內線優勢大增。我們會沿用香港賽區的戰術，以Big J作為進攻進心，另外3位球員則主力防守對手的外圍投射！」

女子組則有18支參賽隊伍，港隊與日本、捷克、印度、埃及同組。「Onching」隊長盧曉芳表示：「我們處於第一組別，與日本、捷克、印度、埃及一組，抽籤形勢算是不俗。我們「做足功課」，抽籤後立即觀看4支對手之前的比賽片段，作出針對性部署。我們首戰就要鬥小組最強的日本隊，希望我們可以快過對手適應場地，偷雞贏波。總括而言，我們對晉級是有信心的。」