沙比轟147闖英國賽8強　奧蘇多得卓林普續做一哥

4屆世界冠軍「小丑」沙比在周四英國桌球公開賽顯強勢，開局即轟出生涯第4Cue147，以4比1力挫利素禾斯基強闖8強；而「準神」卓林普則被麥克艾倫淘汰出局，令「火箭」奧蘇里雲仍能保住世界「一哥」之位。

39歲的沙比曾一度受情緒問題表現低沉，然而已逐漸回復狀態，早前在世界混雙賽僅負羅拔臣組合，屈居亞席，而周四他在首局已展現超強手感，利素禾斯基先得8分後犯規，沙比直接上手就轟出147，這是他生涯第4Cue147，也是史上第12位至少打出過147的球手，同時，沙比這Cue也是今季第3Cue及官方紀錄第179Cue147，如果今個比賽隨後沒有人打出147，沙比將可個人獨得賽事最高桿數的5000鎊獎金。

至於「準神」卓林普則一日兩戰，先以4比0大勝中國的徐思，但隨後面對麥克艾倫爭持激烈，雙方打足7局，在決勝局卓林普錯失了機會，讓麥克艾倫以一Cue55分鎖定勝局；原本因為奧蘇里雲在外圍賽出局，卓林普只要在英國公開賽奪標就可以取代其世界排名第1的位置，然而「準神」出局將可讓奧蘇里雲繼續穩坐「一哥」位置。麥克艾倫躋身8強將與沙比爭逐。

卓林普將連同早前已出局的奧蘇里雲及希堅斯，於下周中抵港準備爭逐下周四展開的香港世界桌球大師賽。