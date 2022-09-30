曼聯防守勁　3項強「細」頂曼城

睇完倫敦打吡未夠喉，周日晚就輪到曼市打吡！重振雄風的曼聯作客衞冕冠軍曼城，兩隊近期氣勢不相伯仲，為報新仇舊恨必有惡鬥！

上季冠軍曼城雖有艾寧夏蘭特加盟攻力倍增，但這名挪威射手為國家隊上陣完全沒有休息，勢影響表現，考慮到曼聯今季鬥強隊特別醒神，兩軍近7次交手6次開3球或以下，今場再開入球細[3.5球]的機會頗高。

今場是曼聯領隊坦哈格上任後首場「曼市打吡」，他的逼搶戰術將會遇上哥迪奧拿的傳控足球，今場相信會一場非常體力化的賽事，預計「紅魔鬼」無可避免會主守；卡斯米路及麥湯米尼做第一道屏障，前線靠拉舒福特及沒有踢國際賽的查頓辛祖做突擊。

歐國聯踢足體力受損

曼城自艾寧夏蘭特加盟後，「433」的陣式終於由「無鋒陣」變成有可靠的前鋒做終結者，此子亦不負眾望，7戰入11球。不過，艾寧夏蘭特於國際賽期間，要為挪威於歐國聯B組爭升班，2場都要踢足90分鐘，體力肯定受到影響。除此之外，曼聯肯定會對艾寧夏蘭特作出針對性部署，減低他在前場的威脅。

曼聯踢大戰特別落力，之前鬥利物浦及阿仙奴都贏波而回，曼城今場肯定不會掉以輕心。事實上，兩軍近年交戰入球都不多，近7次對賽6次開3球或以下，預料今場入球數字亦不會高。

至於同場過關，亦可先向入球細的注項埋手，曼聯今季大踢逼搶戰術，角球極少，近5仗角球全開9球或以下，而近6仗半場總入球，亦有5場開1球或以下，[半場總入球少於[1.5]球 & 全場總入球少於[3.5]球 & 全場開出總角球少於[10.5]球] 頗為穩陣。想更有分頭的話，[總入球少於[2.5]球 & 開出總角球少於[9.5]球]有6倍，亦可兼顧。