甲一男籃直播　滿貫對香港東方合演4強搶灘戰

甲一男籃Playoffs爆發，常規賽「一哥」滿貫氣勢如虹，將在4強系列賽火拼香港東方，後者於3日前的附加賽大勝建龍飛馬，同樣士氣高昂；兩軍來仗誓毫保留地一戰，希望在3場2勝制的系列賽中「搶灘」！（on.cc東網周日下午4時直播）

賽事直播由東方籃球隊及滿貫籃球隊聯合呈獻，球迷可安坐家中或隨時隨地透過兩隊的Facebook專頁：香港東方籃球隊HK Eastern Basketball Team Facebook以及滿貫籃球隊Facebook同步欣賞直播，一齊留言為球員打氣。

作為「Big 4」勁旅，滿貫及香港東方每次碰頭均擦出激烈火花，8月中的常規賽綠藍鬥得難分難解，滿貫靠秘密武器張偉康在完場前7.2秒射入追平三分，把比賽迫入加時，最終綠軍以77：71獲勝。時隔個多月，雙方陣容有所變動，拉利羅斯因膝傷需接受手術並已無奈離開藍軍，至於荷利菲特加盟滿貫，落場兩仗均展示強悍籃下威力。且看東方主帥積高柏利斯域如何運籌帷幄，球員誓傾力出戰，為決賽席位及最終錦標搏鬥。

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